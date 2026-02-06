Ny seger för Almtuna mot drömmotståndet

Almtuna vann med 5–0 mot Nyköping

Almtunas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Theodor Falkenhäll avgjorde för Almtuna

Almtuna har haft det lätt mot Nyköping i U20 region öst fortsättning herr. Och på fredagen vann Almtuna på nytt – den här gången med hela 5–0 (1–0, 3–0, 1–0) borta i Stora Hallen. Det var Almtunas 14:e raka seger mot Nyköping.

– Vi startar matchen bra i första perioden men får ett psykologiskt tufft mål mot oss med minuten kvar av första. Scenförändring i andra och vi faller ihop som ett korthus. Uppryckning i tredje men resultatlöst, tyckte Nyköpings huvudtränare Eddie Jinglöv.

Almtunas huvudtränare Johan Ek Johansson tyckte så här om matchen:

– Efter en ganska jämn första period så driver vi spelet under resten av matchen och kan vinna ganska komfortabelt. Framförallt riktigt kul att se grabbarna inställning och energi idag.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Almtunas målvakter höll nollan.

Segern var Almtunas fjärde på de senaste fem matcherna.

Nyköping–Almtuna – mål för mål

Theodor Falkenhäll gjorde 1–0 till Almtuna efter 18 minuter på passning från Elias Ydehed och Sebastian Brunnberg.

Även i andra perioden var Almtuna starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av Elias Ydehed, Léon Cicek och Gustav Leijon.

Almtuna gjorde också 0–5 genom Vincent Lidholm efter 10.06 i tredje perioden.

Med fyra omgångar kvar är Nyköping på sjätte plats i tabellen medan Almtuna är på andra plats.

Det här var fjärde mötet mellan Nyköping och Almtuna den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Almtuna IS vunnit.

Måndag 9 februari spelar Nyköping borta mot IFK Täby HC 20.10 och Almtuna mot Nacka borta 19.45 i Nacka Ishall.

Nyköping–Almtuna 0–5 (0–1, 0–3, 0–1)

U20 region öst fortsättning herr, Stora Hallen

Första perioden: 0–1 (18.45) Theodor Falkenhäll (Elias Ydehed, Sebastian Brunnberg).

Andra perioden: 0–2 (21.54) Elias Ydehed (Leo Edin, Max Gustafsson), 0–3 (35.29) Léon Cicek, 0–4 (36.55) Gustav Leijon (Theodor Falkenhäll).

Tredje perioden: 0–5 (50.06) Vincent Lidholm.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 2-0-3

Almtuna: 4-0-1

Nästa match:

Nyköping: IFK Täby HC, borta, 9 februari 20.10

Almtuna: Nacka HK, borta, 9 februari 19.45