Almtuna vann mot Björklöven U18

Almtuna vann med 4–1 mot Björklöven U18

Fabian Hägerström avgjorde för Almtuna

Elias Danielsson nätade för Björklöven U18

Almtuna segrade på bortaplan mot Björklöven U18 i första matchen i U18 Nationell norra herr. 1–4 (0–2, 1–2, 0–0) slutade matchen på lördagen.

Björklöven U18–Almtuna – mål för mål

Almtuna tog ledningen efter 10.58 genom Edwin Storm.

Laget ökade också ledningen till 0–2 när Fabian Hägerström fick träff efter 13.09.

Almtuna gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 0–2 till 0–4, målen av Martin Kristoffer Moestue Lindseth och Neo Björklund och punkterade matchen.

Elias Danielsson reducerade förvisso men närmare än 1–4 kom inte Björklöven U18. Tredje perioden blev mållös och Almtuna tog därmed en stabil seger.

I tredje perioden höll Almtuna i sin 4–1-ledning och vann.

Björklöven U18 vann senast lagen möttes, för tre år sedan, med 5–4 i Upplands Bilforum Arena.

Lagen möts på nytt i Upplandsbilforum Arena den 14 februari.

I nästa match, söndag 4 januari möter Björklöven U18 Brynäs hemma 16.00 medan Almtuna spelar borta mot Modo Hockey U18 13.00.

Björklöven U18–Almtuna 1–4 (0–2, 1–2, 0–0)

U18 Nationell norra herr

Första perioden: 0–1 (10.58) Edwin Storm, 0–2 (13.09) Fabian Hägerström.

Andra perioden: 0–3 (25.00) Martin Kristoffer Moestue Lindseth (Melker Halvarsson, Edwin Storm), 0–4 (28.08) Neo Björklund (Melker Halvarsson, Emil Tossavainen), 1–4 (38.14) Elias Danielsson.

Nästa match:

Björklöven U18: Brynäs IF, hemma, 4 januari 16.00

Almtuna: Modo Hockey, borta, 4 januari 13.00

