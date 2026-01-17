Almtuna tog klar seger – höll nollan mot Östersunds IK U18

Almtuna vann med 4–0 mot Östersunds IK U18

Neo Björklund avgjorde för Almtuna

Femte förlusten i följd för Östersunds IK U18

Fyra mål framåt och hållen nolla. Almtuna tog en klar seger borta mot Östersunds IK U18 i U18 Nationell norra herr. Slutresultatet blev 0–4 (0–2, 0–0, 0–2).

Östersunds IK U18–Almtuna – mål för mål

Neo Björklund gjorde 1–0 till gästerna Almtuna efter 13.56 framspelad av William Pecirep och Martin Kristoffer Moestue Lindseth. Efter 14.43 ökade ledningen när laget gjorde 0–2 när Edwin Storm hittade rätt efter pass från Oliver Wiita och Melker Halvarsson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

1.24 in i tredje perioden nätade Almtunas Anton Persson på pass av Neo Björklund och William Pecirep och ökade ledningen. Almtuna gjorde också 0–4 genom Issy Norstedt efter förarbete av Elias Berger och Robin Wallmark Holmström efter 17.19.

Den 28 februari möts lagen återigen, då i Upplandsbilforum Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 18 januari. Då möter Östersunds IK U18 Brynäs i Östersund Arena 14.00. Almtuna tar sig an Timrå IK U18 borta 14.15.

Östersunds IK U18–Almtuna 0–4 (0–2, 0–0, 0–2)

U18 Nationell norra herr, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (13.56) Neo Björklund (William Pecirep, Martin Kristoffer Moestue Lindseth), 0–2 (14.43) Edwin Storm (Oliver Wiita, Melker Halvarsson).

Tredje perioden: 0–3 (41.24) Anton Persson (Neo Björklund, William Pecirep), 0–4 (57.19) Issy Norstedt (Elias Berger, Robin Wallmark Holmström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK U18: 0-1-4

Almtuna: 2-0-3

Nästa match:

Östersunds IK U18: Brynäs IF, hemma, 18 januari 14.00

Almtuna: Timrå IK, borta, 18 januari 14.15