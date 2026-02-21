Almtuna avgjorde i förlängningen mot Huddinge

Almtuna vann med 2–1 efter förlängning

Isac Sandin avgjorde för Almtuna

Andra raka segern för Almtuna

Det blev en riktigt tajt match när Almtuna tog emot Huddinge i U20 region öst fortsättning herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där Almtuna var starkast och segerresultatet blev 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0). Isac Sandin blev matchhjälte för Almtuna med sitt mål i förlängningen.

Almtuna–Huddinge – mål för mål

Almtuna startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.31 slog Filip Wennman till efter förarbete från Gustav Leijon och Alvar Göthberg.

Efter 14.20 i andra perioden nätade Alexander Lenngren på pass av Camilo Lovell och Noah Herndal och kvitterade för Huddinge.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

I förlängningen tog det 2.32 innan Almtuna avgjorde till 2–1. Stor matchhjälte blev Isac Sandin, framspelad av Elias Ydehed och Theodor Falkenhäll.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Huddinge IK har tagit två segrar före den här matchen. Almtuna IS vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Almtuna–Huddinge 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0)

U20 region öst fortsättning herr, Gränbyhallen

Första perioden: 1–0 (2.31) Filip Wennman (Gustav Leijon, Alvar Göthberg).

Andra perioden: 1–1 (34.20) Alexander Lenngren (Camilo Lovell, Noah Herndal).

Förlängning: 2–1 (62.32) Isac Sandin (Elias Ydehed, Theodor Falkenhäll).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 3-1-1

Huddinge: 2-2-1