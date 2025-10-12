Alfred Örnberg tvåmålsskytt när VIK Hockey U18 vann mot Valbo J18

VIK Hockey U18 segrade – 4–2 mot Valbo J18

Alfred Örnberg med två mål för VIK Hockey U18

Andra raka segern för VIK Hockey U18

Det blev VIK Hockey U18 som vann matchen hemma mot Valbo J18 i U18 regional väst herr på söndagen. 4–2 (2–0, 0–1, 2–1) slutade matchen.

I och med detta har Valbo J18 fyra förluster i rad.

VIK Hockey U18:s Alfred Örnberg tvåmålsskytt

VIK Hockey U18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 6.35 i andra perioden nätade Joakim Lindberg på pass av Mateus Jonsson och Douglas Jönsson och reducerade åt Valbo J18. Laget kvitterade till 2–2 redan efter efter 1.47 i tredje perioden genom Lukas Albertsson assisterad av Ludvig Fougman och Milo Mcguinness.

14.13 in i tredje perioden nätade VIK Hockey U18:s Alfred Örnberg framspelad av Oskar Aronsson och Anton Wernquist och gav laget ledningen.

Alfred Örnberg stod för målet när VIK Hockey U18 punkterade matchen med ett 4–2-mål med 48 sekunder kvar att spela framspelad av Elias Bräck. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Alfred Örnberg gjorde två mål för VIK Hockey U18 och spelade dessutom fram till ett mål.

I nästa omgång har VIK Hockey U18 Brynäs borta i Monitor ERP Arena, tisdag 14 oktober 18.30. Valbo J18 spelar borta mot Lindlöven J18 torsdag 16 oktober 19.00.

VIK Hockey U18–Valbo J18 4–2 (2–0, 0–1, 2–1)

U18 regional väst herr, ABB Arena Nord

Första perioden: 1–0 (7.34) William Lindberg (Alfred Örnberg, Calle Larsson Bergqvist), 2–0 (17.09) William Arvsäter (Colin Åkerlind, Eric Pettersson).

Andra perioden: 2–1 (26.35) Joakim Lindberg (Mateus Jonsson, Douglas Jönsson).

Tredje perioden: 2–2 (41.47) Lukas Albertsson (Ludvig Fougman, Milo Mcguinness), 3–2 (54.13) Alfred Örnberg (Oskar Aronsson, Anton Wernquist), 4–2 (59.12) Alfred Örnberg (Elias Bräck).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

VIK Hockey U18: 2-1-2

Valbo J18: 1-0-4

Nästa match:

VIK Hockey U18: Brynäs IF, borta, 14 oktober

Valbo J18: Lindlövens IF, borta, 16 oktober