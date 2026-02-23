AIK:s starka svit mot Almtuna fortsätter

AIK vann med 4–3 mot Almtuna

Oscar Nord matchvinnare för AIK

Seger nummer 19 för AIK

AIK har haft det lätt mot Almtuna i hockeyallsvenskan. Och på måndagen vann AIK på nytt – den här gången med 4–3 (1–0, 3–1, 0–2) hemma på Hovet. Det var AIK:s sjätte raka seger mot Almtuna.

AIK hade före måndagens hemmamatch fyra förluster i rad.

Mora nästa för AIK

AIK tog ledningen efter 7.04 genom Alfred Barklund efter förarbete från William Pethrus och Oliver Johansson.

AIK hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 2–0 efter 3.50 genom Lucas Lagerberg och gick upp till 3–0 innan Almtuna svarade.

I periodpausen hade AIK ledningen med 4–1.

Anton Ohlsson stod för målet när Almtuna reducerade till 4–2 med 1.18 kvar att spela assisterad av Lukas Vesterlund och Edvin Hammarlund. Efter 19.44 i tredje perioden reducerade Almtunas Liam Danielsson på nytt framspelad av Frederik Schlyter och Mikkel Øby Olsen. Det fastställde slutresultatet till 4–3.

Almtunas nya tabellposition är elfte plats medan AIK är på femte plats.

I nästa match möter AIK Mora borta och Almtuna möter Oskarshamn borta. Båda matcherna spelas onsdag 25 februari 19.00.

AIK–Almtuna 4–3 (1–0, 3–1, 0–2)

Hockeyallsvenskan, Hovet

Första perioden: 1–0 (7.04) Alfred Barklund (William Pethrus, Oliver Johansson).

Andra perioden: 2–0 (23.50) Lucas Lagerberg (Scott Pooley, Simon Åkerström), 3–0 (30.47) John Dahlström (Jack York, Borna Kopac), 3–1 (33.32) Anton Ohlsson (Melvin Wersäll, Edvin Hammarlund), 4–1 (39.21) Oscar Nord (Rasmus Rudslätt, Daniel Muzito Bagenda).

Tredje perioden: 4–2 (58.42) Anton Ohlsson (Lukas Vesterlund, Edvin Hammarlund), 4–3 (59.44) Liam Danielsson (Frederik Schlyter, Mikkel Øby Olsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 1-0-4

Almtuna: 2-1-2

Nästa match:

AIK: Mora IK, borta, 25 februari 19.00

Almtuna: IK Oskarshamn, borta, 25 februari 19.00