AIK vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Timrå U20

Gustav Sjöqvist tvåmålsskytt för AIK

Det blev seger för AIK hemma mot Timrå U20 i U20 nationell norra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan AIK fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 4–3 (0–0, 1–1, 3–2).

Timrå U20:s tränare Andreas Molinder:

– Väldigt tuff förlust idag. Vi gör en bra prestation i 59 minuter. Tyvärr släpper vi garden och blir för små i slutminuten och då straffar motståndaren oss. Måste lära oss att spela klart matchen på ett bättre sätt. Deppa ikväll sedan är det bara upp på hästen imorgon igen.

Gustav Sjöqvist blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål med bara 33 sekunder kvar av slutperioden.

Första perioden blev mållös.

8.48 in i andra perioden spräckte AIK nollan genom Gustav Sjöqvist efter förarbete från Nikodemus Wernquist. Efter 12.06 i andra perioden nätade Alve Johansson framspelad av Filip Sjölund och Ludvig Olsson och kvitterade för Timrå U20.

Timrå U20 gjorde 1–2 genom Edwin Annerstedt efter 3.37 i tredje perioden.

Tim Lindström och Sid Boije gjorde att AIK vände till underläget till ledning med 3–2.

Timrå U20 kvitterade till 3–3 genom Edwin Annerstedt med knappt två minuter kvar att spela. Målet kom med 1.21 kvar att spela.

AIK kunde dock avgöra till 4–3 med 33 sekunder kvar av matchen genom Gustav Sjöqvist.

Gustav Sjöqvist gjorde två mål för AIK och spelade dessutom fram till ett mål.

AIK ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan Timrå U20 ligger på sjätte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 18 januari. Då möter AIK Brynäs i Ulriksdals IP 14.00. Timrå U20 tar sig an Djurgården borta 12.00.

AIK–Timrå U20 4–3 (0–0, 1–1, 3–2)

U20 nationell norra, Ulriksdals IP

Andra perioden: 1–0 (28.48) Gustav Sjöqvist (Nikodemus Wernquist), 1–1 (32.06) Alve Johansson (Filip Sjölund, Ludvig Olsson).

Tredje perioden: 1–2 (43.37) Edwin Annerstedt (Oliver Bengtsson), 2–2 (48.16) Tim Lindström (Patrik Jernfalk, Lukas Schünzel), 3–2 (53.13) Sid Boije (Nikodemus Wernquist, Gustav Sjöqvist), 3–3 (58.39) Edwin Annerstedt (Adrian Thun-Hansson, Lucas Brauer), 4–3 (59.27) Gustav Sjöqvist (Sid Boije).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 3-0-2

Timrå U20: 2-0-3

Nästa match:

AIK: Brynäs IF, hemma, 18 januari 14.00

Timrå U20: Djurgårdens IF, borta, 18 januari 12.00