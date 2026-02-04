AIK starkast – med två sena mål mot Nybro

AIK vann med 3–2 efter förlängning

Scott Pooley matchvinnare för AIK

AIK:s 18:e seger för säsongen

AIK:s fick kriga sig till segern mot Nybro hemma i hockeyallsvenskan. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (0–2, 0–0, 2–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Laget kvitterade i slutet av tredje perioden genom Simon Åkerström innan Scott Pooley avgjorde.

Kalmar nästa för AIK

Kalle Holm gav Nybro ledningen efter 18.07 med assist av Alexander Molldén och Oscar Nordin. Laget ökade ledningen till 0–2 efter 19.03 när Gabriel Säll slog till efter pass från Jesper Mångs.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

8.12 in i tredje perioden slog Oscar Nord till på pass av Daniel Muzito Bagenda och Rasmus Rudslätt och reducerade. AIK kvitterade till 2–2 med åtta sekunder kvar att spela genom Simon Åkerström assisterad av Borna Kopac och John Dahlström.

I förlängningen tog det 2.31 innan AIK också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Scott Pooley, framspelad av Borna Kopac och Oscar Nord.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, AIK på femte plats och Nybro på tionde plats.

AIK möter Kalmar i nästa match hemma fredag 6 februari 19.00. Nybro möter samma dag Östersunds IK borta.

AIK–Nybro 3–2 (0–2, 0–0, 2–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Hovet

Första perioden: 0–1 (18.07) Kalle Holm (Alexander Molldén, Oscar Nordin), 0–2 (19.03) Gabriel Säll (Jesper Mångs).

Tredje perioden: 1–2 (48.12) Oscar Nord (Daniel Muzito Bagenda, Rasmus Rudslätt), 2–2 (59.52) Simon Åkerström (Borna Kopac, John Dahlström).

Förlängning: 3–2 (62.31) Scott Pooley (Borna Kopac, Oscar Nord).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 3-1-1

Nybro: 3-1-1

Nästa match:

AIK: Kalmar HC, hemma, 6 februari 19.00

Nybro: Östersunds IK, borta, 6 februari 19.00