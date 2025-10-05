AIK starkast i straffläggningen – vann hemma mot Timrå U20

AIK vann med 2–1 efter straffar

Patrik Jernfalk avgjorde för AIK

Andra raka segern för AIK

Det var jämnt hela vägen när AIK mötte Timrå U20 hemma i U20 nationell norra. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Hemmalaget var kyligare i avsluten och vann med 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0). Patrik Jernfalk blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Timrå U20:s tränare Andreas Molinder om matchen:

– En jämn hockey match. Tycker vi håller ihop defensiven bra idag, men powerplay fick vi inte riktigt att klicka, tyvärr. Sedan är det tufft att släppa in kvitteringen när det är så lite kvar av matchen.

Djurgården nästa för AIK

Inget av lagen fick in något mål i varken första eller andra perioden.

Timrå U20 gjorde 0–1 genom Alex Kristiansson med 2.49 kvar i perioden i tredje perioden.

AIK kvitterade till 1–1 genom Petr Minar med 43 sekunder kvar av perioden. I straffläggningen var det AIK som avgjorde till 2–1. Den avgörande straffen stod Patrik Jernfalk för.

AIK har två segrar och tre förluster och 15–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Timrå U20 har tre vinster och två förluster och 15–15 i målskillnad. Det här var AIK:s andra uddamålsseger den här säsongen.

Onsdag 8 oktober 19.00 spelar AIK borta mot Djurgården. Timrå U20 möter Luleå borta i Coop Norrbotten Arena lördag 11 oktober 15.30.

AIK–Timrå U20 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0)

U20 nationell norra, Ulriksdals IP

Tredje perioden: 0–1 (57.11) Alex Kristiansson (David Slacik), 1–1 (59.17) Petr Minar (Patrik Jernfalk, Karl-Johan Wullt).

Straffar: 2–1 (65.00) Patrik Jernfalk.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 2-0-3

Timrå U20: 3-1-1

Nästa match:

AIK: Djurgårdens IF, borta, 8 oktober

Timrå U20: Luleå HF, borta, 11 oktober