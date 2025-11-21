AIK starkast i straffläggningen – vann borta mot Östersunds IK

AIK vann med 5–4 efter straffar

AIK:s femte seger på de senaste sex matcherna

Borna Kopac matchvinnare för AIK

Det var jämnt hela vägen när Östersunds IK mötte AIK hemma i hockeyallsvenskan. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. AIK var kyligare i avsluten och vann med 5–4 (1–1, 1–2, 2–1, 0–0, 1–0). Borna Kopac blev hjälte i straffläggningen.

Segern var AIK:s femte på de senaste sex matcherna.

Modo Hockey nästa för AIK

AIK tog ledningen efter 7.56 genom Daniel Ljungman efter förarbete av Simon Åkerström och Scott Pooley.

Östersunds IK kvitterade genom Oskar Wahlberg efter förarbete från Samuel Solem efter 17.38.

Östersunds IK gjorde 2–1 genom Albert Sjöberg efter 4.32 i andra perioden.

AIK kvitterade till 2–2 genom John Dahlström efter 14.06 av perioden.

Efter 19.59 gjorde Östersunds IK 3–2 genom Maksim Semjonov.

Scott Pooley och Ludwig Blomstrand gjorde att AIK vände till underläget till ledning med 3–4.

Östersunds IK kvitterade till 4–4 genom Anton Klint i tredje perioden.

I straffläggningen var det AIK som avgjorde till 4–5. Den avgörande straffen stod Borna Kopac för.

Scott Pooley gjorde ett mål för AIK och spelade fram till två mål.

Det här var Östersunds IK:s femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även AIK:s sjätte uddamålsseger.

Det här betyder att Östersunds IK ligger kvar på sjunde plats i tabellen och AIK på femte plats. Noteras kan att Östersunds IK sedan den 18 november har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Lördag 22 november 18.00 spelar Östersunds IK hemma mot Bik Karlskoga. AIK möter Modo Hockey hemma på Hovet onsdag 26 november 19.00.

Östersunds IK–AIK 4–5 (1–1, 2–1, 1–2, 0–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (7.56) Daniel Ljungman (Simon Åkerström, Scott Pooley), 1–1 (17.38) Oskar Wahlberg (Samuel Solem).

Andra perioden: 2–1 (24.32) Albert Sjöberg (Oliver Kandergård, Anton Klint), 2–2 (34.06) John Dahlström (Jesper Emanuelsson, Oliver Tärnström), 3–2 (39.59) Maksim Semjonov (Oliver Kandergård, Alexander Anderberg).

Tredje perioden: 3–3 (43.58) Scott Pooley, 3–4 (50.09) Ludwig Blomstrand (Simon Åkerström, Scott Pooley), 4–4 (51.05) Anton Klint (Alexander Anderberg, Albert Sjöberg).

Straffar: 4–5 (65.00) Borna Kopac.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK: 3-1-1

AIK: 4-0-1

Nästa match:

Östersunds IK: BIK Karlskoga, hemma, 22 november

AIK: Modo Hockey, hemma, 26 november