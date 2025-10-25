AIK starkast i straffläggningen – vann borta mot Leksand

AIK vann med 5–4 efter straffar

Patrik Jernfalk med två mål för AIK

Andra raka segern för AIK

Det var jämnt hela vägen när Leksand mötte AIK hemma i U20 nationell norra. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. AIK var kyligare i avsluten och vann med 5–4 (2–1, 1–1, 1–2, 0–0, 1–0). Patrik Jernfalk blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Patrik Jernfalk tvåmålsskytt för AIK

Leksand tog ledningen i början av första perioden genom Rasmus Orenäs.

Därefter fixade AIK:s Mattias Nyberg och Sid Boije att laget vände underläge till ledning med 1–2. AIK gjorde 1–3 genom Patrik Jernfalk efter 12.55 i andra perioden och kom allt närmare segern.

Leksand reducerade dock till 2–3 genom William Lundqvist med 2.21 kvar att spela av perioden. Kim Ojala och August Lissel låg sen bakom vändningen till 4–3 för Leksand.

AIK kvitterade till 4–4 genom Gustav Sjöqvist med knappt två minuter kvar att spela. I straffläggningen var det AIK som avgjorde till 4–5. Den avgörande straffen stod Patrik Jernfalk för.

AIK:s Patrik Jernfalk stod för tre poäng, varav två mål och Borna Kopac hade tre assists.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Leksand med 16–13 och AIK med 15–11 i målskillnad. Det här var Leksands andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även AIK:s tredje uddamålsseger.

När lagen senast möttes vann Leksand med 2–1.

Söndag 26 oktober spelar Leksand hemma mot Djurgården 11.00 och AIK mot Mora borta 12.00 i Wibe Arena.

Leksand–AIK 4–5 (1–2, 1–1, 2–1, 0–0, 0–1)

U20 nationell norra, Clas Ohlson Foundation Arena

Första perioden: 1–0 (1.02) Rasmus Orenäs (Pax Kleffner, Vilgot Lidén), 1–1 (4.02) Mattias Nyberg (Nikodemus Wernquist, Sid Boije), 1–2 (17.59) Sid Boije (Mattias Nyberg, Borna Kopac).

Andra perioden: 1–3 (32.55) Patrik Jernfalk (Gustav Sjöqvist, Borna Kopac), 2–3 (37.39) William Lundqvist (Gustav Svedlund, Alwin Jarl).

Tredje perioden: 3–3 (47.22) Kim Ojala (August Lissel, Måns Dufva), 4–3 (57.00) August Lissel (Måns Dufva, Rocky Langvardt), 4–4 (58.08) Gustav Sjöqvist (Borna Kopac, Patrik Jernfalk).

Straffar: 4–5 (65.00) Patrik Jernfalk.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 3-1-1

AIK: 3-0-2

Nästa match:

Leksand: Djurgårdens IF, hemma, 26 oktober

AIK: Mora, borta, 26 oktober