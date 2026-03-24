AIK reducerar mot Modo Hockey

AIK-seger med 6–2 mot Modo Hockey

Det blev seger för AIK borta mot Modo Hockey. Matchen slutade 6–2 (0–0, 3–2, 3–0). Därmed har AIK reducerat serien i kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan, som Modo Hockey leder med 3-2 i matcher.

Den första perioden slutade mållös.

I andra perioden var det AIK som spelade bäst. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 2–3.

Även i tredje perioden var det AIK som var vassast och gick från 2–3 till 2–6 genom mål av Daniel Ljungman, Scott Pooley och Oliver Johansson.

Daniel Ljungman gjorde ett mål för AIK och spelade fram till två mål.

Nästa match spelas på Hovet på torsdag 19.00.

Modo Hockey–AIK 2–6 (0–0, 2–3, 0–3)

Kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan

Andra perioden: 0–1 (22.07) Oliver Johansson (Daniel Muzito Bagenda, Borna Kopac), 0–2 (24.56) Simon Åkerström (Daniel Ljungman, Oscar Nord), 0–3 (34.22) Ludwig Blomstrand (Simon Åkerström, Daniel Ljungman), 1–3 (38.32) Kyle Topping (Gerry Fitzgerald, Tyler Kelleher), 2–3 (39.52) Gerry Fitzgerald (Kyle Topping, Tyler Kelleher).

Tredje perioden: 2–4 (52.35) Daniel Ljungman (Viggo Gustafsson), 2–5 (56.09) Scott Pooley, 2–6 (58.39) Oliver Johansson.

26 mars, 19.00, AIK–Modo Hockey, på Hovet