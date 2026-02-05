AIK-Hockey Härnösand U18 vann senast – nu tog Njurunda U18 revansch

Njurunda U18 vann med 4–3 mot AIK-Hockey Härnösand U18

Theodor Eriksson matchvinnare för Njurunda U18

AIK-Hockey Härnösand U18:s andra raka förlust

Ombytta roller var det som gällde när Njurunda U18 tog emot AIK-Hockey Härnösand U18 i Modin & Zetterberg Hallen på torsdagen. Njurunda U18 vann matchen i U18 division 1 norra B fortsättning herr med 4–3 (1–0, 2–2, 1–1). I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann AIK-Hockey Härnösand U18 med hela 8–1.

Theodor Eriksson blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål med bara tio sekunder kvar av slutperioden.

Vännäs HC U18 nästa för Njurunda U18

Njurunda U18 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 3.32 slog Axel Skogs till med assist av Hjalmar Hällström och Nemo Norberg.

AIK-Hockey Härnösand U18 kvitterade till 1–1 genom Vladislavs Martukans i andra perioden.

Njurunda U18 gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Hjalmar Hällström och Lukas Zetterberg.

AIK-Hockey Härnösand U18 reducerade dock till 3–2 genom Daniel Daksevic efter 19.59 av perioden.

16.35 in i tredje perioden satte Andre Hasko pucken framspelad av Filip Ahnlund och kvitterade. Men Theodor Eriksson stod för målet när Njurunda U18 avgjorde matchen med tio sekunder kvar att spela på straff.

Njurunda U18 har tre segrar och två förluster och 15–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan AIK-Hockey Härnösand U18 har två vinster och tre förluster och 23–27 i målskillnad.

För Njurunda U18 gör resultatet att laget nu ligger på sjunde plats i tabellen medan AIK-Hockey Härnösand U18 är på åttonde plats. Noteras kan att AIK-Hockey Härnösand U18 sedan den 7 januari har tappat sex placeringar i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Njurunda U18 och AIK-Hockey Härnösand U18 den här säsongen. AIK-Hockey Härnösand/Kramfors-Alliansen har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Njurunda SK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter Njurunda U18 Vännäs HC U18 borta på lördag 7 februari 18.30. AIK-Hockey Härnösand U18 möter Sollefteå U18 måndag 9 februari 19.30 borta.

Njurunda U18–AIK-Hockey Härnösand U18 4–3 (1–0, 2–2, 1–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Modin & Zetterberg Hallen

Första perioden: 1–0 (3.32) Axel Skogs (Hjalmar Hällström, Nemo Norberg).

Andra perioden: 1–1 (26.25) Vladislavs Martukans (Andre Hasko, Erik Öberg), 2–1 (28.10) Hjalmar Hällström (Anton Sundqvist), 3–1 (30.25) Lukas Zetterberg (Anton Inkinen), 3–2 (39.59) Daniel Daksevic (Viktor Andersson).

Tredje perioden: 3–3 (56.35) Andre Hasko (Filip Ahnlund), 4–3 (59.50) Theodor Eriksson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Njurunda U18: 3-0-2

AIK-Hockey Härnösand U18: 2-0-3

Nästa match:

Njurunda U18: Vännäs Div 1, borta, 7 februari 18.30

AIK-Hockey Härnösand U18: Sollefteå HK, borta, 9 februari 19.30