AIK-Hockey Härnösand U18 vann mot Nälden/Östersund U18 – Theodor Melander blev matchvinnare

AIK-Hockey Härnösand U18 vann med 6–4 mot Nälden/Östersund U18

Theodor Melander tvåmålsskytt för AIK-Hockey Härnösand U18

Andra raka segern för AIK-Hockey Härnösand U18

Bortalaget AIK-Hockey Härnösand U18 tog hem de tre poängen efter seger mot Nälden/Östersund U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr. 4–6 (1–1, 2–3, 1–2) slutade lördagens match.

Theodor Melander gjorde två mål för AIK-Hockey Härnösand U18

Nälden/Östersund U18 tog ledningen efter 10.06 genom Anton Söderberg assisterad av Julius Von Krusenstierna och August Hedlund. Efter 16.26 kvitterade AIK-Hockey Härnösand U18 när Alexander Hellström hittade rätt på pass av Emil Nordin och Hugo Ulander.

I andra perioden var det AIK-Hockey Härnösand U18 som var vassast. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 3–4.

Kevin Gustafsson kvitterade för Nälden/Östersund U18 tidigt i tredje perioden efter förarbete av Julius Von Krusenstierna. AIK-Hockey Härnösand U18 tog ledningen redan efter efter 3.33 i tredje perioden återigen genom Theodor Melander på passning från Hugo Ulander och Fabian Norden. Laget punkterade matchen med ett 4–6-mål med 43 sekunder kvar att spela genom Andre Hasko. Därmed hade AIK-Hockey Härnösand U18 vänt matchen. Det fastställde slutresultatet till 4–6.

Nälden/Östersund U18:s Julius Von Krusenstierna hade tre assists.

För Nälden/Östersund U18 gör resultatet att laget nu ligger på åttonde plats i tabellen medan AIK-Hockey Härnösand U18 är på sjunde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Nälden/Östersund U18 och AIK-Hockey Härnösand U18 den här säsongen. AIK-Hockey Härnösand/Kramfors-Alliansen har tagit två segrar före den här matchen. Näldens IF/Östersunds IK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa omgång har Nälden/Östersund U18 Kovland U18 hemma i Näskotthallen, söndag 1 mars 13.00. AIK-Hockey Härnösand U18 spelar hemma mot Sollefteå U18 söndag 8 mars 16.00.

Nälden/Östersund U18–AIK-Hockey Härnösand U18 4–6 (1–1, 2–3, 1–2)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Näskotthallen

Första perioden: 1–0 (10.06) Anton Söderberg (Julius Von Krusenstierna, August Hedlund), 1–1 (16.26) Alexander Hellström (Emil Nordin, Hugo Ulander).

Andra perioden: 1–2 (26.48) Fabian Norden (Filip Ahnlund), 2–2 (30.42) Anton Hellqvist (Ludvig Sulk, Erik Johansson Soler), 3–2 (35.29) Anton Söderberg (Julius Von Krusenstierna, Axel Wibom), 3–3 (36.47) Theodor Melander, 3–4 (39.28) Daniel Daksevic.

Tredje perioden: 4–4 (41.22) Kevin Gustafsson (Julius Von Krusenstierna), 4–5 (43.33) Theodor Melander (Hugo Ulander, Fabian Norden), 4–6 (59.17) Andre Hasko.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nälden/Östersund U18: 2-0-3

AIK-Hockey Härnösand U18: 3-0-2

Nästa match:

Nälden/Östersund U18: Kovlands IshF, hemma, 1 mars 13.00

AIK-Hockey Härnösand U18: Sollefteå HK, hemma, 8 mars 16.00