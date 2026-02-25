AIK fortsätter vinna mot favoritmotståndet

AIK vann med 5–2 mot Täby

Neo Nordstrand Jansson gjorde två mål för AIK

AIK:s sjunde seger

Täby har varit lite av ett drömmotstånd för AIK. På onsdagen tog AIK ännu en seger borta mot Täby. Matchen i U18 Nationell norra slutade 5–2 (2–0, 1–2, 2–0). Det var AIK:s fjärde raka seger mot just Täby.

Christian Furuvik gjorde 1–0 till AIK efter sex minuters spel framspelad av Elliot Östervall Lewis och Neo Nordstrand Jansson. 0–2 kom efter 12.07 genom Aurelius Pizka med assist av Sixten Zakrisson.

Täby reducerade och kvitterade till 2–2 genom Jonathan Kucera och Filip Leijonhielm i andra perioden.

AIK gjorde 2–3 genom Neo Nordstrand Jansson efter 19.54.

1.16 in i tredje perioden fick Arvid Ermeskog utdelning framspelad av Elliot Östervall Lewis och ökade ledningen. Efter 5.07 nätade Neo Nordstrand Jansson på nytt framspelad av Elliot Östervall Lewis och Alfred Rådbjer och ökade ledningen för AIK.

AIK:s Elliot Östervall Lewis hade tre assists och Neo Nordstrand Jansson gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

För AIK gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Täby är på åttonde plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

I nästa match, lördag 28 februari möter Täby Leksand hemma i Tibble Ishall 16.40 medan AIK spelar hemma mot Mora 15.00.

Täby–AIK 2–5 (0–2, 2–1, 0–2)

U18 Nationell norra, Tibble Ishall

Första perioden: 0–1 (6.11) Christian Furuvik (Elliot Östervall Lewis, Neo Nordstrand Jansson), 0–2 (12.07) Aurelius Pizka (Sixten Zakrisson).

Andra perioden: 1–2 (26.21) Jonathan Kucera (Alexander Gilljam, Ruben Palmers), 2–2 (29.14) Filip Leijonhielm (Vincent Bäckdahl, Tim Münger), 2–3 (39.54) Neo Nordstrand Jansson (Arvid Ermeskog, Rasmus Kennlöv).

Tredje perioden: 2–4 (41.16) Arvid Ermeskog (Elliot Östervall Lewis), 2–5 (45.07) Neo Nordstrand Jansson (Elliot Östervall Lewis, Alfred Rådbjer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Täby: 2-1-2

AIK: 3-0-2

Nästa match:

Täby: Leksands IF, hemma, 28 februari 16.40

AIK: Mora IK, hemma, 28 februari 15.00