AIK avgjorde i tredje perioden i segern mot Björklöven

AIK segrade – 5–4 mot Björklöven

Sid Boije gjorde två mål för AIK

Borna Kopac matchvinnare för AIK

AIK vann matchen hemma mot Björklöven i U20 nationell norra efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan AIK fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 5–4 (1–1, 2–2, 2–1).

Sid Boije tvåmålsskytt för AIK

Joakim Engholm gav Björklöven ledningen efter 9.32 med assist av Eddin Mesanovic och Måns Ågren. AIK kvitterade när Sid Boije fick träff assisterad av Nikodemus Wernquist och Gustav Sjöqvist efter 14.30.

Efter 20 sekunder i andra perioden gjorde AIK 2–1 genom Sid Boije som gjorde sitt andra mål.

Eddin Mesanovic och Oscar Djurberg låg sen bakom vändningen till 2–3 för Björklöven.

AIK kvitterade till 3–3 genom Petr Minar.

AIK tog ledningen på nytt genom Nikodemus Wernquist efter 6.16 i tredje perioden.

Björklöven gjorde 4–4 genom Jacob Söderberg-Nelson efter 8.58 av perioden.

AIK kunde dock avgöra till 5–4 efter 10.47 i tredje perioden genom Borna Kopac.

AIK:s Gustav Sjöqvist hade tre assists.

AIK har två segrar och tre förluster och 14–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Björklöven har en vinst och fyra förluster och 14–18 i målskillnad.

Det här betyder att AIK ligger på åttonde plats i tabellen och Björklöven är på tionde och sista plats.

Det här var fjärde mötet mellan AIK och Björklöven den här säsongen. AIK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. IF Björklöven vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter AIK Timrå U20 borta på fredag 27 februari 18.00. Björklöven möter Skellefteå AIK U20 lördag 28 februari 12.00 hemma.

AIK–Björklöven 5–4 (1–1, 2–2, 2–1)

U20 nationell norra, Ulriksdals IP

Första perioden: 0–1 (9.32) Joakim Engholm (Eddin Mesanovic, Måns Ågren), 1–1 (14.30) Sid Boije (Nikodemus Wernquist, Gustav Sjöqvist).

Andra perioden: 2–1 (20.20) Sid Boije (Eddi Sandberg, Gustav Sjöqvist), 2–2 (27.30) Oscar Djurberg (Filip Nygren, Edvin Ek), 2–3 (38.53) Eddin Mesanovic (Joakim Engholm, Dexter Strömgren), 3–3 (39.27) Petr Minar (Elliot Östervall Lewis, Neo Nordstrand Jansson).

Tredje perioden: 4–3 (46.16) Nikodemus Wernquist (Borna Kopac), 4–4 (48.58) Jacob Söderberg-Nelson (Bruno Osmanis, Philip Hemmyr), 5–4 (50.47) Borna Kopac (Gustav Sjöqvist, Eddi Sandberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 2-2-1

Björklöven: 1-0-4

Nästa match:

AIK: Timrå, borta, 27 februari 18.00

Björklöven: Skellefteå, hemma, 28 februari 12.00