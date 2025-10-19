Adrian Björkqvist i målform när Sollefteå U18 vann mot Tegs SK U18

Sollefteå U18-seger med 6–2 mot Tegs SK U18

Sollefteå U18:s Adrian Björkqvist tvåmålsskytt

Emil Stridsman matchvinnare för Sollefteå U18

Bortalaget Sollefteå U18 tog hem de tre poängen efter seger mot Tegs SK U18 i U18 division 1 norra B herr. 2–6 (1–4, 0–0, 1–2) slutade matchen på söndagen.

Sollefteå U18 var starkast i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Andra perioden blev mållös. Sollefteå U18 ökade ledningen till 1–5 genom Totti Örnebjörk efter 1.08 i tredje perioden.

Tegs SK U18 reducerade dock till 2–5 genom Alex Holmström med 3.52 kvar att spela av perioden.

Sollefteå U18 kunde dock avgöra till 2–6 med 1.27 kvar av matchen genom Melvin Linder.

Sollefteå U18 ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Tegs SK U18 är på tionde plats.

Den 3 december möts lagen återigen, då i Niphallen.

Tegs SK U18 tar sig an Ånge U18 i nästa match borta lördag 25 oktober 15.00. Sollefteå U18 möter Njurunda U18 hemma onsdag 22 oktober 19.30.

Tegs SK U18–Sollefteå U18 2–6 (1–4, 0–0, 1–2)

U18 division 1 norra B herr

Första perioden: 0–1 (7.04) Adrian Björkqvist (Gustav Persson), 1–1 (7.22) Noah Dohi (Herman Holmqvist), 1–2 (8.22) Olle Nordvall (Linus Möst Kristiansen), 1–3 (11.22) Emil Stridsman (Totti Örnebjörk, Joel Ringbert), 1–4 (13.44) Adrian Björkqvist (Jimmy Bergius).

Tredje perioden: 1–5 (41.08) Totti Örnebjörk (Olle Karolin), 2–5 (56.08) Alex Holmström (Neo Lönnebrink, Lukas Karas), 2–6 (58.33) Melvin Linder.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tegs SK U18: 1-0-4

Sollefteå U18: 3-0-2

Nästa match:

Tegs SK U18: Ånge IK, borta, 25 oktober

Sollefteå U18: Njurunda SK, hemma, 22 oktober