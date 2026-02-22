Adam Ågfalck det stora utropstecknet när Trångsunds IF U18 slog Nyköpings SK 2 U18

Trångsunds IF U18 vann med 5–1 mot Nyköpings SK 2 U18

Trångsunds IF U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Adam Ågfalck tremålsskytt för Trångsunds IF U18

Trångsunds IF U18 besegrade Nyköpings SK 2 U18 borta i U18 division 1 östra B fortsättningsserie med 5–1 (0–1, 3–0, 2–0). Men mycket snack handlade om Adam Ågfalck – som gjorde ett hattrick för Trångsunds IF U18.

Därmed har Trångsunds IF U18 vunnit fem matcher i rad i U18 division 1 östra B fortsättningsserie och har sex raka segrar på bortaplan.

Adam Ågfalck gjorde tre mål för Trångsunds IF U18

Nyköpings SK 2 U18 tog ledningen efter 12.49 genom Roman Wullems med assist av Gustav Nilsson och Neo Vallin.

Trångsunds IF U18 gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3.

1.16 in i tredje perioden slog Adam Ågfalck till på nytt framspelad av Gustav Malmström och ökade ledningen. Efter 14.18 nätade Victor Söderqvist på pass av Oscar Sandberg och Eric Sjörén och ökade ledningen för Trångsunds IF U18.

Adam Ågfalck gjorde tre mål för Trångsunds IF U18.

När lagen möttes senast vann Trångsund med 6–0.

Nästa motstånd för Nyköpings SK 2 U18 är Värmdö HC 2. Lagen möts lördag 28 februari 17.10 i Lilla Hallen. Trångsunds IF U18 tar sig an Värmdö HC 2 borta söndag 1 mars 16.15.

Nyköpings SK 2 U18–Trångsunds IF U18 1–5 (1–0, 0–3, 0–2)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Stora Hallen

Första perioden: 1–0 (12.49) Roman Wullems (Gustav Nilsson, Neo Vallin).

Andra perioden: 1–1 (24.20) Adam Ågfalck (Kimi Määttä, Lucas Mossberg), 1–2 (26.16) Adam Ågfalck (Carl Hemb), 1–3 (35.51) Lukas Axelsson (Mio Zakrisson).

Tredje perioden: 1–4 (41.16) Adam Ågfalck (Gustav Malmström), 1–5 (54.18) Victor Söderqvist (Oscar Sandberg, Eric Sjörén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköpings SK 2 U18: 1-0-4

Trångsunds IF U18: 5-0-0

Nästa match:

Nyköpings SK 2 U18: Värmdö HC 2, hemma, 28 februari 17.10

Trångsunds IF U18: Värmdö HC 2, borta, 1 mars 16.15