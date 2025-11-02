Abbe Darolf i målform när Tingsryd vann mot Oskarshamn

Tingsryd vann med 3–2 mot Oskarshamn

Abbe Darolf med två mål för Tingsryd

Tredje förlusten i rad för Oskarshamn

Hemmalaget Tingsryd tog hem de tre poängen efter seger mot Oskarshamn i U18 regional syd fortsättning herr. 3–2 (1–0, 2–2, 0–0) slutade matchen på söndagen.

Det var första segern för Tingsryd, efter 2–4-förlust mot Troja-Ljungby U18 i premiären.

Abbe Darolf gjorde två mål för Tingsryd

Ville Clarberg gjorde 1–0 till Tingsryd efter bara 2.29 på pass av Rasmus Nyman och Fabian Nilsson. Oskarshamn kvitterade till 1–1 genom Richárd Orgoványi i början av andra perioden i andra perioden.

Tingsryd gjorde dock två snabba mål tidigt och gick från 1–1 till 3–1, båda målen av Abbe Darolf och punkterade matchen.

Melker Vidsäter reducerade förvisso men närmare än 3–2 kom inte Oskarshamn. I tredje perioden höll Tingsryd i sin 3–2-ledning och vann.

Tingsryds Rasmus Nyman hade tre assists.

Lagens första möte för säsongen vann Tingsryds AIF med 3–2.

I nästa match möter Tingsryd Olofström borta och Oskarshamn möter Troja-Ljungby U18 hemma. Båda matcherna spelas torsdag 13 november 19.30.

Tingsryd–Oskarshamn 3–2 (1–0, 2–2, 0–0)

U18 regional syd fortsättning herr, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (2.29) Ville Clarberg (Rasmus Nyman, Fabian Nilsson).

Andra perioden: 1–1 (22.08) Richárd Orgoványi (Wille Nilsson), 2–1 (23.12) Abbe Darolf (Eddie Paulsson, Rasmus Nyman), 3–1 (25.16) Abbe Darolf (Rasmus Nyman, Valter Reuterdahl), 3–2 (36.02) Melker Vidsäter (Wille Nilsson, Richárd Orgoványi).

Nästa match:

Tingsryd: Olofströms IK, borta, 13 november

Oskarshamn: IF Troja-Ljungby, hemma, 13 november