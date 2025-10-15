9–5 mot Burträsk innebär första segern för Clemensnäs HC U18

Clemensnäs HC U18-seger med 9–5 mot Burträsk

Theo Holmström avgjorde för Clemensnäs HC U18

Sjätte förlusten i följd för Burträsk

Clemensnäs HC U18 har till slut spräckt sin nolla i segerkolumnen i U18 division 1 norra A herr, efter åtta spelade matcher. Säsongens första seger kom på bortaplan mot Burträsk, en match som Clemensnäs HC U18 vann med 9–5 (3–2, 3–2, 3–1).

I och med detta har Burträsk sex förluster i rad.

Brooklyn Tigers UHF U18 nästa för Clemensnäs HC U18

Clemensnäs HC U18 var vassast i första perioden som laget vann med 3–2.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 4–6.

3.52 in i tredje perioden slog Karl Lundquist till på pass av Wille Johansson och Hugo Marklund och ökade ledningen.

9.41 in i perioden nätade Burträsks Oskar Pettersson på pass av Arthur Bergwall och Ossian Ärlebo och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Burträsk.

Clemensnäs HC U18 ökade ledningen till 5–8 med 1.42 kvar att spela på nytt genom Hugo Marklund.

Tim Strandberg stod för målet när laget punkterade matchen med ett 5–9-mål med fem sekunder kvar att spela assisterad av Linus Stenman. 5–9-målet blev matchens sista.

Clemensnäs HC U18:s Hugo Marklund stod för tre poäng, varav två mål.

Burträsk har fem förluster och 13–39 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Clemensnäs HC U18 har en vinst och fyra förluster och 16–23 i målskillnad.

För hemmalaget betyder resultatet elfte och sista plats i tabellen. Clemensnäs HC U18 är på nionde plats.

Den 3 december möts lagen återigen, då i Kopparhallen.

Burträsk möter Lycksele SK U18 i nästa match borta måndag 20 oktober 19.00. Clemensnäs HC U18 möter samma dag Brooklyn Tigers UHF U18 hemma.

Burträsk–Clemensnäs HC U18 5–9 (2–3, 2–3, 1–3)

U18 division 1 norra A herr, Isbjörnen

Första perioden: 1–0 (6.19) John Lundberg (Emil Segerstedt), 1–1 (10.35) Alvin Majanen (Wilmer Albertsson Söderlund, Karl Lundquist), 1–2 (14.41) Hugo Marklund (Elis Aspbäck), 2–2 (18.10) Eddy Renström (Ossian Ärlebo), 2–3 (18.39) Elmer Lindholm (Theo Holmström, Lucas Rögilds).

Andra perioden: 2–4 (24.28) Wilmer Albertsson Söderlund, 2–5 (25.53) Tim Strandberg (Linus Stenman), 2–6 (27.43) Theo Holmström, 3–6 (29.36) Henry Koistinen (Oskar Pettersson, Eddy Renström), 4–6 (37.31) John Lundberg (Felix Stenberg, Emil Segerstedt).

Tredje perioden: 4–7 (43.52) Karl Lundquist (Wille Johansson, Hugo Marklund), 5–7 (49.41) Oskar Pettersson (Arthur Bergwall, Ossian Ärlebo), 5–8 (58.18) Hugo Marklund, 5–9 (59.55) Tim Strandberg (Linus Stenman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Burträsk: 0-1-4

Clemensnäs HC U18: 1-0-4

Nästa match:

Burträsk: Lycksele SK, borta, 20 oktober

Clemensnäs HC U18: Brooklyn Tigers UHF, hemma, 20 oktober