7–3-seger för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF mot Hällefors IK/Nora HC

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF-seger med 7–3 mot Hällefors IK/Nora HC

Jonathan Karlsson matchvinnare för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Andra förlusten i följd för Hällefors IK/Nora HC

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF segrade hemma i Råsshallen mot Hällefors IK/Nora HC i U18 division 1 västra C herr. 7–3 (3–1, 3–1, 1–1) slutade matchen på söndagen.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF–Hällefors IK/Nora HC – mål för mål

Hällefors IK/Nora HC tog ledningen i första perioden genom Lucas Träff.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i matchen. Hällefors IK/Nora HC reducerade dock till 3–2 genom Sebastian Kvarnström tidigt i andra perioden av perioden.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 3–2 till 6–2 på bara 9.18. Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF ökade ledningen till 7–2 genom Charlie Dafgård Larsson efter 0.51 i tredje perioden.

Benjamin Lindberg reducerade förvisso men närmare än 7–3 kom inte Hällefors IK/Nora HC. Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF tog därmed en säker seger.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF:s Adrian Ibrahimi-Ramadani hade fyra assists och Charlie Dafgård Larsson gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF har tre segrar och två förluster och 18–34 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hällefors IK/Nora HC har två vinster och tre förluster och 21–27 i målskillnad.

Lagen möts igen 14 december i MerEl Arena.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF tar sig an Örebro HUF 1 i nästa match hemma söndag 9 november 12.00. Hällefors IK/Nora HC möter Eskilstuna Linden 2 borta fredag 7 november 19.00.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF–Hällefors IK/Nora HC 7–3 (3–1, 3–1, 1–1)

U18 division 1 västra C herr, Råsshallen

Första perioden: 0–1 (7.14) Lucas Träff (Neo Törnkvist, Benjamin Lindberg), 1–1 (10.26) Alexander Skarp (Charlie Dafgård Larsson, Adrian Ibrahimi-Ramadani), 2–1 (16.16) Elliot Krantz, 3–1 (17.42) Leo Stridälv.

Andra perioden: 3–2 (20.58) Sebastian Kvarnström (Noel Samiel), 4–2 (24.13) Jonathan Karlsson (Charlie Dafgård Larsson, Adrian Ibrahimi-Ramadani), 5–2 (26.12) Zid Nyfeldt (Adrian Ibrahimi-Ramadani), 6–2 (33.31) Theodor Öfverström (Ville Pettersson).

Tredje perioden: 7–2 (40.51) Charlie Dafgård Larsson (Adrian Ibrahimi-Ramadani, Jonathan Karlsson), 7–3 (49.25) Benjamin Lindberg (Martin Thiery Wase).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: 3-0-2

Hällefors IK/Nora HC: 2-0-3

Nästa match:

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: Örebro HUF:1, hemma, 9 november

Hällefors IK/Nora HC: Eskilstuna Linden:2, borta, 7 november