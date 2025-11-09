6–3-seger för Carolina – besegrade Buffalo

Carolina vann med 6–3 mot Buffalo

Carolinas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Eric Robinson matchvinnare för Carolina

Carolina segrade mot Buffalo hemma i PNC Arena i NHL. 6–3 (1–1, 2–0, 3–2) slutade matchen på söndagen.

Segern var Carolinas fjärde på de senaste fem matcherna.

Toronto nästa för Carolina

Första perioden var jämn. Carolina inledde bäst och tog ledningen genom Sebastian Aho efter 5.10, men Buffalo kvitterade genom Owen Power bara tre minuter senare. I andra perioden var det Carolina som var vassast och gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Andrej Svetjnikov och Jesperi Kotkaniemi. Carolina hade övertaget även i tredje perioden. Laget vann perioden och matchen med 6–3.

Nästa motstånd för Carolina är Toronto. Lagen möts måndag 10 november 01.00 i Scotiabank Arena. Buffalo tar sig an Utah Mammoth borta torsdag 13 november 03.00.

Carolina–Buffalo 6–3 (1–1, 2–0, 3–2)

NHL, PNC Arena

Första perioden: 1–0 (5.10) Sebastian Aho (Andrej Svetjnikov), 1–1 (8.18) Owen Power (Noah Östlund).

Andra perioden: 2–1 (24.38) Andrej Svetjnikov (K’Andre Miller, Nikolaj Ehlers), 3–1 (31.39) Jesperi Kotkaniemi (Joel Nystrom).

Tredje perioden: 4–1 (40.29) Eric Robinson (Jesperi Kotkaniemi, Charles Alexis Legault), 4–2 (43.23) Alex Tuch, 4–3 (46.54) Tage Thompson (Ryan Mcleod, Alex Tuch), 5–3 (57.56) Seth Jarvis (Jordan Staal), 6–3 (58.32) Charles Alexis Legault.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 4-0-1

Buffalo: 1-2-2

Nästa match:

Carolina: Toronto Maple Leafs, borta, 10 november

Buffalo: Utah Mammoth, borta, 13 november