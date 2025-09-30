5–3-seger för Nybro – besegrade Värnamo

Nybro vann med 5–3 mot Värnamo

Sixten Petermann matchvinnare för Nybro

Tredje raka segern för Nybro

Nybro segrade mot Värnamo hemma i Liljas Arena i U20 division 1 D syd herr. 5–3 (1–0, 1–1, 3–2) slutade matchen på tisdagen.

– Inger skönspel från vår sida. Men vi krigar till oss tre poäng. Skönt att vinna trots att vi inte spelar vår bästa hockey, kommenterade Nybros tränare Jonny Ågren.

Boro/Vetlanda nästa för Nybro

Nybro tog ledningen efter 8.38, genom Erik Gruvhagen framspelad av Hugo Johnsén och Anton Sjödahl. Värnamo kvitterade till 1–1 genom Axel Lageskog i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 17.38 gjorde Nybro 2–1 genom Erik Gruvhagen, som gjorde sitt andra mål. Nybro startade också tredje perioden starkast. Laget gick från 2–1 till 3–1. Men Värnamo svarade och gjorde 3–2.

Därefter var det dock Nybro som avgjorde. Laget gjorde först 4–2 och sen kom också 5–2 med fem minuter kvar att spela genom Ludvig Etzén på pass av Albin Sandberg. Värnamo hann få in en reducering till, och slutresultatet blev 5–3.

Nybros Erik Gruvhagen stod för två mål och ett assist.

Nybro tog hem lagens senaste möte med 13–3 i Axelent Arena.

Den 4 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Axelent Arena.

Nästa motstånd för Nybro är Boro/Vetlanda. Lagen möts lördag 4 oktober 14.00 i Liljas Arena. Värnamo tar sig an Lenhovda borta lördag 11 oktober 14.00.

Nybro–Värnamo 5–3 (1–0, 1–1, 3–2)

U20 division 1 D syd herr, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (8.38) Erik Gruvhagen (Hugo Johnsén, Anton Sjödahl).

Andra perioden: 1–1 (24.35) Axel Lageskog (Emil Hansson, Folke Carlsnäs), 2–1 (37.38) Erik Gruvhagen (Albin Sandberg, Alwin Tillback).

Tredje perioden: 3–1 (44.20) Sixten Petermann (Melwin Karlsson-Ljunggren), 3–2 (54.18) Noah Thur (Isac Gustavsson), 4–2 (55.18) Sixten Petermann (Erik Gruvhagen), 5–2 (58.02) Ludvig Etzén (Albin Sandberg), 5–3 (59.31) Lucas Appelsved.

Nästa match:

Nybro: Boro Vetlanda HC, hemma, 4 oktober

Värnamo: Lenhovda IF, borta, 11 oktober