5–3-seger för Djurgården mot Linköping

Djurgården vann med 5–3 mot Linköping

David Blomgren avgjorde för Djurgården

Andra raka segern för Djurgården

Djurgården segrade borta i Saab Arena mot Linköping i SHL. 3–5 (0–2, 2–2, 1–1) slutade matchen på torsdagen.

Det var andra raka segern för Djurgården, efter 5–4 mot Skellefteå i premiären.

Linköping–Djurgården – mål för mål

Djurgården tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara två minuter. Linköping reducerade dock till 1–2 genom Fredrik Karlström efter 8.27 av perioden.

Djurgården utökade ledningen på nytt genom Charles Hudon efter 11.34 i andra perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Linköping gjorde 2–3 genom David Bernhardt efter 13.35 av perioden.

Efter 15.19 gjorde Djurgården 2–4 genom David Blomgren. Ty Rattie reducerade dock för Linköping med bara tre minuter kvar att spela och gav matchen liv igen.

Djurgården kunde dock avgöra till 3–5 med nio sekunder kvar av matchen genom Valtteri Pulli.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 20 september. Då möter Linköping Skellefteå i Saab Arena 15.15. Djurgården tar sig an Växjö borta 18.00.

Linköping–Djurgården 3–5 (0–2, 2–2, 1–1)

SHL, Saab Arena

Första perioden: 0–1 (5.28) Jesper Pettersson (Joseph Snively, Jacob Josefson), 0–2 (7.50) Albin Grewe (Anton Frondell, Victor Eklund).

Andra perioden: 1–2 (28.27) Fredrik Karlström (Theodor Lennström, Max Martin), 1–3 (31.34) Charles Hudon (Joseph Laleggia, Jesse Ylönen), 2–3 (33.35) David Bernhardt (Felix Öhrqvist, Robin Kovacs), 2–4 (35.19) David Blomgren (Viggo Björck, Joseph Laleggia).

Tredje perioden: 3–4 (57.57) Ty Rattie (Theodor Lennström, Nicholas Shore), 3–5 (59.51) Valtteri Pulli.

Nästa match:

Linköping: Skellefteå AIK, hemma, 20 september

Djurgården: Växjö Lakers HC, borta, 20 september