5–3-seger för Boo mot Värmdö

Boo vann med 5–3 mot Värmdö

Gustav Ragnerstam avgjorde för Boo

Boo gjorde tre raka mål

Boo segrade hemma i Björknäs Ishall mot Värmdö i U18 allettan östra herr. 5–3 (1–0, 1–1, 3–2) slutade matchen på söndagen.

Därmed har Boo fyra raka segrar på hemmaplan.

IK Göta nästa för Boo

Milton Zetterlund gav Boo ledningen efter 4.18 på pass av Max Stavin och Alexander Myrentorp. Boo gjorde 2–0 genom Vincent Sörlin efter 10.37 i andra perioden.

Värmdö reducerade dock till 2–1 genom Elias Fält med 4.40 kvar att spela av perioden. Boo vann också tredje perioden 3–2 och matchen slutade 5–3.

Lagen möts igen 29 november i Ekhallen.

Nästa motstånd för Boo är IK Göta. Värmdö tar sig an Viggbyholm hemma. Båda matcherna spelas torsdag 23 oktober 20.00.

Boo–Värmdö 5–3 (1–0, 1–1, 3–2)

U18 allettan östra herr, Björknäs Ishall

Första perioden: 1–0 (4.18) Milton Zetterlund (Max Stavin, Alexander Myrentorp).

Andra perioden: 2–0 (30.37) Vincent Sörlin (Alexander Myrentorp, Axel Andersson), 2–1 (35.20) Elias Fält (Charlie Ebberyd, David Svedlund).

Tredje perioden: 2–2 (49.17) Alexander Borgström (Edvin Boström, David Svedlund), 3–2 (55.03) Fabian Spjuth (Milton Zetterlund, Vincent Andersson), 4–2 (57.28) Gustav Ragnerstam (Axel Andersson), 5–2 (57.54) Max Stavin, 5–3 (59.27) Alexander Nevala Karlman.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boo: 3-0-2

Värmdö: 3-0-2

Nästa match:

Boo: IK Göta, borta, 23 oktober

Värmdö: Viggbyholms IK, hemma, 23 oktober