4–2-seger för HV 71 mot Växjö

Seger för HV 71 med 4–2 mot Växjö

Philip Lantz matchvinnare för HV 71

Andra raka segern för HV 71

HV 71 segrade borta i Vida Arena mot Växjö i U20 nationell södra. 2–4 (1–2, 0–1, 1–1) slutade matchen på fredagen.

Växjö–HV 71 – mål för mål

HV 71 startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av William Bundgaard och Hugo Pettersson innan Växjö svarade och gjorde 2–1 genom Kevin Israelsson. Efter 4.46 i andra perioden slog Philip Lantz till, framspelad av Sigge Lindh och Edvin Persson Norén och gjorde 1–3. Växjö reducerade dock till 2–3 genom Morgan Anderberg tidigt i tredje perioden av perioden.

HV 71 kunde dock avgöra till 2–4 med tolv sekunder kvar av matchen genom Noel Skarby.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för HV 71 med 3–2.

Nästa motstånd för Växjö är Linköping. Lagen möts tisdag 23 september 19.00 i Växjö Ishall. HV 71 tar sig an Frölunda borta lördag 20 september 16.30.

U20 nationell södra, Vida Arena

Första perioden: 0–1 (4.47) William Bundgaard (Sigge Lindh, Edvin Persson Norén), 0–2 (13.01) Hugo Pettersson (Malte Gustafsson, Jamiro Reber), 1–2 (18.15) Kevin Israelsson (Max Isaksson, Olle Tideman).

Andra perioden: 1–3 (24.46) Philip Lantz (Sigge Lindh, Edvin Persson Norén).

Tredje perioden: 2–3 (42.10) Morgan Anderberg, 2–4 (59.48) Noel Skarby (Vashek Blanar).

Nästa match:

Växjö: Linköping HC, hemma, 23 september

HV 71: Frölunda, borta, 20 september