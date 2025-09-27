4–1-seger för Luleå – besegrade Leksand

Luleå vann med 4–1 mot Leksand

Luleå segrade mot Leksand borta i Tegera Arena i SHL. 1–4 (1–1, 0–1, 0–2) slutade matchen på lördagen.

Första perioden var jämn. Luleå inledde bäst och tog ledningen genom Brian O’Neill efter 14.20, men Leksand kvitterade genom Kalle Östman bara tre minuter senare. Efter 13.03 i andra perioden slog Pontus Andreasson till, på pass av Markus Nurmi och Jesper Sellgren och gav Luleå ledningen. Tredje perioden var länge mållös. Luleå gick från 1–2 till 1–4 genom två snabba mål på 50 sekunder i slutet av perioden av Casper Juustovaara Karlsson och Markus Nurmi.

I nästa match, tisdag 30 september 19.00, har Leksand HV 71 borta i Husqvarna Garden, medan Luleå spelar borta mot Skellefteå.

Leksand–Luleå 1–4 (1–1, 0–1, 0–2)

SHL, Tegera Arena

Första perioden: 0–1 (14.20) Brian O’Neill (Frederic Allard, Jesper Sellgren), 1–1 (17.37) Kalle Östman (Fred Nilsson, Andro Kaderli).

Andra perioden: 1–2 (33.03) Pontus Andreasson (Markus Nurmi, Jesper Sellgren).

Tredje perioden: 1–3 (58.27) Casper Juustovaara Karlsson (Filip Eriksson), 1–4 (59.17) Markus Nurmi.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 2-1-2

Luleå: 2-0-3

