3–2-seger – Buffalo Sabres kvitterade matchserien

Buffalo Sabres vann med 3–2 mot Montreal

Zach Benson matchvinnare för Buffalo Sabres

Lagen möts igen 15 maj

Buffalo Sabres segrade på bortaplan med 3–2 (1–2, 1–0, 1–0) mot Montreal i Stanley Cup-kvartsfinal herr och utjämnade därmed till 2-2 i matchserien.

Montreal–Buffalo Sabres – mål för mål

Buffalo Sabres tog ledningen i första perioden genom Mattias Samuelsson.

Alex Newhook och Cole Caufield såg till att Montreal vände till ledning med 2–1.

Efter 7.00 i andra perioden nätade Tage Thompson framspelad av Rasmus Dahlin och kvitterade för Buffalo Sabres.

4.41 in i tredje perioden fick Zach Benson utdelning på pass av Josh Doan och Tage Thompson och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

Lagen möts igen på fredag 01.00.

Montreal–Buffalo Sabres 2–3 (2–1, 0–1, 0–1)

Stanley Cup-kvartsfinal herr

Första perioden: 0–1 (6.32) Mattias Samuelsson (Josh Norris, Josh Doan), 1–1 (10.08) Alex Newhook (Kaiden Guhle, Jake Evans), 2–1 (19.47) Cole Caufield (Juraj Slafkovsky, Lane Hutson).

Andra perioden: 2–2 (27.00) Tage Thompson (Rasmus Dahlin).

Tredje perioden: 2–3 (44.41) Zach Benson (Josh Doan, Tage Thompson).

Utvisningar, Montreal: 5×2 min. Buffalo Sabres: 8×2 min.

Ställning i serien: Montreal–Buffalo Sabres 2–2 (bäst av 7)

Nästa match:

15 maj, 01.00, Buffalo Sabres–Montreal