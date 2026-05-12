Christian Djoos missade nästan hela säsongen på grund av skada.

I dag gjorde Brynäs-backen sin första isträning på över ett halvår.

– Det var kul att träna på is med grabbarna, det var första steget, säger Djoos till Gefle Dagblad.

Christian Djoos har gått på is med Brynäs igen efter skadan. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

1 november 2025.

Det var senast som Christian Djoos stod på isen för Brynäs.

31-åringen fick därefter kasta in handduken och fick se sin säsong avbrytas i förväg på grund av skadebesvär. Djoos tvingades sedan till en höftoperation i december och missade sedan resten av säsongen för Brynäs. Han stannade därmed på 18 matcher i SHL och fyra CHL-matcher under säsongen 2025/26.

Under tisdagen hade Brynäs ispremiär som en del av deras sommarträning inför SHL-säsongen 2026/27. Då gick Christian Djoos på is för första gången sedan skadan.

– Riktigt roligt att vara tillbaka och kul för mig också att träna med grabbarna igen, säger Djoos till Gefle Dagblad och fortsätter:

– Det är en bit kvar än. Men det känns bra – och det går bra tycker jag. Det var kul att träna på is med grabbarna, det var första steget.

Då hoppas Christian Djoos vara helt återställd för Brynäs

Det har snart gått fem månader sedan Christian Djoos lade sig under kniven för att operera höften. Han har därefter ägnat sig åt rehabilitering ända sedan dess.

Än har Djoos däremot en del rehab kvar innan han är tillbaka fullt ut igen. Förhoppningen är att backen ska vara helt återställd och kunna vara med fullt ut när Brynäs börjar sin försäsong i början av augusti.

– Jag är inte hundra procent återställd ännu. Men planen är att jag ska försöka lägga en bra grund nu under sommaren. Jag tar steg för steg, säger Christian Djoos.

Christian Djoos vände hem till moderklubben Brynäs 2024 men har haft ett par kämpiga säsonger på grund av skador. Under första säsongen efter återkomsten stod Djoos för elva poäng på 28 grundseriematcher i SHL. Han följde sedan upp det med åtta poäng på 17 matcher i SM-slutspelet när Brynäs gick till final men förlorade mot Luleå. Den här säsongen stannade Djoos på 0+3 på 18 SHL-matcher. Christian Djoos har tre år kvar på det femårskontrakt som han skrev med Brynäs 2024.

