2-0-övertag för Hudiksvall efter ny seger

Seger för Hudiksvall med 5–2 mot Lindlöven

Hudiksvalls Maximilian Kilpinen tvåmålsskytt

Linus Lindblom matchvinnare för Hudiksvall

Hudiksvall har ett drömläge mot Lindlöven i finalen i hockeyettan norra, efter seger hemma med 5–2 (3–1, 1–0, 1–1). Därmed leder Hudiksvall matchserien med 2-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till hockeyettan-finalen.

Det var Hudiksvalls sjätte raka seger mot Lindlöven.

Maximilian Kilpinen med två mål för Hudiksvall

Hudiksvall tog ledningen i början av första perioden genom Carl Wassenius.

Lindlöven kvitterade till 1–1 genom Johannes Jämsén efter 11.37.

Hudiksvall gjorde dock två snabba mål i första perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Alex Brännstam och Linus Lindblom.

Efter 16.28 i andra perioden slog Maximilian Kilpinen till på pass av Linus Lindblom och Loa Milfors och gjorde 4–1.

Efter 1.41 i tredje perioden reducerade Lindlöven till 4–2 återigen genom Johannes Jämsén med assist av Sebastian Falk. Fler mål än så blev det inte för Lindlöven. 14.37 in i tredje perioden fick Maximilian Kilpinen utdelning på nytt framspelad av Viggo Nordström och ökade ledningen.

Nästa match spelas på fredag 19.00.

Hudiksvall–Lindlöven 5–2 (3–1, 1–0, 1–1)

Finalen i hockeyettan norra, Holmen Center

Första perioden: 1–0 (2.27) Carl Wassenius (Lucas Thorstensson, Rasmus Kahilainen), 1–1 (11.37) Johannes Jämsén (Filip Forsmark, Sebastian Falk), 2–1 (15.57) Alex Brännstam (Anton Schagerberg, Philip Eriksen), 3–1 (18.08) Linus Lindblom (Viggo Nordström, Elias Degnell).

Andra perioden: 4–1 (36.28) Maximilian Kilpinen (Linus Lindblom, Loa Milfors).

Tredje perioden: 4–2 (41.41) Johannes Jämsén (Sebastian Falk), 5–2 (54.37) Maximilian Kilpinen (Viggo Nordström).

Ställning i serien: Hudiksvall–Lindlöven 2–0

Nästa match:

10 april, 19.00, Lindlöven–Hudiksvall