Lämnar Sverige - det blir nya klubben

Miikka Pitkänen flyttar till England. Foto: Bildbyrån.

Miikka Pitkänen kom till Södertälje SK under slutet av säsongen 23/24. Han gjorde då åtta poäng på åtta matcher i Hockeyallsvenskan och två poäng på två matcher i slutspelet. Säsongen därpå blev det 31 poäng på 46 matcher. Inför förra säsongen lämnade han SSK och flyttade till Nybro Vikings IF, där det blev mer blygsamma 15 poäng på 29 matcher.

Nu står det klart att det inte blir någon fortsättning i Sverige. Den 30-årige forwarden är nämligen klar för spel i Nottingham Panthers i brittiska EIHL.

– Han är väldigt skicklig, har ett jättebra spelsinne och en hög arbetskapacitet, säger coachen Danny Stewart.

– Han kan både spela fram andra och skjuta själv.

Panthers vann mästerskapsguld 2025 men åkte ut i kvartsfinal 2026.