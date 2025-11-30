1–0-seger för St Louis mot Utah Mammoth – Dylan Holloway matchhjälte

St Louis vann med 1–0 mot Utah Mammoth

Dylan Holloway avgjorde för St Louis

Andra raka segern för St Louis

St Louis vann mot Utah Mammoth i NHL på hemmaplan med 1–0. Matchens enda mål stod Dylan Holloway för i andra perioden. Tredje perioden blev mållös.

St Louis–Utah Mammoth – mål för mål

St Louis har tre segrar och två förluster och 11–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Utah Mammoth har två vinster och tre förluster och 14–12 i målskillnad. Det här var St Louis femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Utah Mammoths sjunde uddamålsförlust.

Lagens första möte för säsongen vann Utah Mammoth med 7–4.

I nästa match, tisdag 2 december möter St Louis Anaheim Ducks hemma i Enterprise Center 02.00 medan Utah Mammoth spelar borta mot San Jose 04.00.

St Louis–Utah Mammoth 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)

NHL, Enterprise Center

Andra perioden: 1–0 (38.15) Dylan Holloway (Philip Broberg, Robert Thomas).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 3-1-1

Utah Mammoth: 2-0-3

Nästa match:

St Louis: Anaheim Ducks, hemma, 2 december

Utah Mammoth: San Jose Sharks, borta, 2 december