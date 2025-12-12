1–0-seger för Mora mot Vimmerby – Ethan De Jong matchhjälte

Mora-seger med 1–0 mot Vimmerby

Ethan De Jong avgjorde för Mora

Andra raka segern för Mora

Mora vann mot Vimmerby i hockeyallsvenskan på bortaplan med 1–0. Matchens enda mål stod Ethan De Jong för först i tredje perioden.

Vimmerby–Mora – mål för mål

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Vimmerby med 10–13 och Mora med 9–10 i målskillnad.

Moras nya tabellposition är nionde plats medan Vimmerby är på elfte plats. Så sent som den 15 november låg Mora på 13:e plats i tabellen.

Onsdag 17 december 19.00 möter Vimmerby Bik Karlskoga borta i Nobelhallen medan Mora spelar borta mot Troja-Ljungby.

Vimmerby–Mora 0–1 (0–0, 0–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, VBO Arena

Tredje perioden: 0–1 (57.29) Ethan De Jong (Connor Maceachern).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vimmerby: 2-0-3

Mora: 2-0-3

Nästa match:

Vimmerby: BIK Karlskoga, borta, 17 december 19.00

Mora: IF Troja-Ljungby, borta, 17 december 19.00