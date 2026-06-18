Uppgifter: Färjestad nära kanadensisk tränare

Pierre Beaulieu väntas bli ny assisterande i Färjestad. Foto: Bildbyrån

Färjestads jakt på en högra hand till Cam Abbott ser ut att var över. Enligt uppgifter till VF slutförhandlar klubben nu med 43-årige kanadensaren Pierre Beaulieu.

Beaulieu har en karriär som målvakt bakom sig. En karriär som tog slut redan som 26-åring. Ett år senare inledde han tränarkarriären i österrikiska Klagenfurt som målvakts- och videocoach. Där blev han kvar i fyra år innan han gick över till ligakonkurrenten Innsbruck som assisterande tränare. Säsongen 20/21 hade han sitt första riktiga gigg som huvudtränaren när han tog över österrikiska Back Wings, med bland annat Dragan Umicevic i laget.

Beaulieu beskrivs enligt VF:s källor som krävande och rättvis såväl som tävlingsinriktad, passionerad och förberedd tränare.

Sedan tidigare finns även Ole Kristian Tollefsen, målvaktstränare Daniel Hansen och målvaktschefen Erik Granqvist kvar i staben.