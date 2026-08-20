17-åringen hyllas efter DIF-debuten: "Superbra"

David Blomgren och Jacob Josefson.

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"Han har absolut förtjänat att känna på det här"

Så låter det när Jonas Jansson, sportchef för Djurgårdens IF Hockey U20, förklarar valet att låta 17-årige Hampus Zirath A-lagsdebutera under onsdagen. Matchen blev en 1–2-förlust mot HV71 – efter straffar, men forwarden var lika glad ändå.

– Jättecoolt så klart, att få åka ut inför fansen. Det var jättekul att få köra med A-laget. Det är nåt man har drömt om hela livet, säger han via Djurgårdens egna kanaler och fortsätter om sina kedjekamrater.

– De underlättar klart sjukt mycket. Två rutinerade spelare. De gjorde det enkelt för mig. De sa bara ut och kör och att jag ska göra min grej. De var jätteschysta och hjälpte mig.

Hyllas av Josefson och Blomgren: "Superbra"

Spelarna som löftet, med 2008 i passet, pratar om är Jacob Josefson och David Blomgren. Två nyckelpjäser som båda hyllar senaste tillskottet från juniorverjsamheten.

– Han gjorde ett jäkligt bra jobb. Det var kort varsel. Han var bara med i morse på isvärmningen. En träning och han kommer in och gör det jättebra. Jättekul att se. En stor eloge till honom, säger Blomgren.

– Jätteduktig. Så klart, kanske lite nervös att komma in och spela första matchen men jag tycker att han gör det väldigt bra. Spelar moget där ute samtidigt som han vågar göra saker i rätt lägen. Bra energi och stark med pucken. Han gjorde en superbra första match, säger Josefson.

Hampus Zirath ersatte skadade Emilio Pettersen. Det efter en säsong där han var med och säkrade både U20-guld och bucklan i U18-VM.