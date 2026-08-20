Svaret om framtiden – uppmuntrat utvärdering

Emil Georgsson ger svar kring sin framtid i SSK.

Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån.

Att Dennis Bozic på något vis skulle in i Södertälje SK:s verksamhet är ingen överraskning. Detta då han egentligen varit uthyrd till förbundet, som assisterande tränare under OS. Men när hans befintliga avtal, med ett år kvar, återupptas blir det i en roll som assisterande sportchef.

Det hela gör att Emil Georgssons framtid hamnar i ett helt annat fokus.

– Han kommer att hjälpa till med lite övergripande scoutning för att hjälpa till och ta bort lite tid för coacherna. Dels med scoutning av nästkommande motståndare så att tränarna har sådan information tidigt när matchen som har spelats är klar, säger SSK-sportchefen till LT när han också bekräftar rockaden som gör Dragan Umicevic till juniorsportchef.

Bakgrunden till de nuvarande spekulationerna om Georgssons framtid, framförallt från supportrar, är att sportchefen själv har ett kontrakt som går ut efter säsongen som nu inleds.

– Ja, det finns en dialog med styrelsen sedan i våras, då hade vi vårt första samtal, bekräftar han nu för LT.

Var på väg bort 2024 – uppmuntrat till utvärdering

Emil Georgsson, som anslöt 2022, menar att parterna sitter på olika håll och funderar kring framtiden. Att man den här gången är tidigare på det, med dialog, ser han också som positivt.

– Jag tycker än så länge att vi har haft konstruktiva samtal, så det känns ändå att vi ligger hyfsat bra i tiden, säger han.

Sportchefen var på väg bort från Södertälje 2024, men blev kvar trots att klubben gått ut med avskedet.

– Jag kan absolut se mig vara kvar, säger han nu till LT och fortsätter.

– Jag har sagt från dag ett att jag är grymt stolt över att vara sportchef här. Jag tycker att vi på fyra år har tagit kliv från kval neråt till nu vara ett av lagen många tror kan ta steget upp. Samtidigt så går vi in på år fem och jag har uppmuntrat klubben att göra en ordentlig utvärdering och jag behöver också fundera från min sida.