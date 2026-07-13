Beskedet: Stjärnan lämnar Färjestad

Michelle Löwenhielm lämnar Färjestad efter en säsong. Foto: Bildbyrån/Jeanette Dahlström.

"Lite av anledningen till att jag valde Färjestad är att han också varit back och då kan visa mig lite saker på den fronten."

När Michelle Löwenhielm, för ett år sedan, berättade för hockeysverige.se om valet att flytta till Färjestad var det så det lät. "Han" var tränaren och den tidigare storspelaren, Johan "Frallan" Fransson, och positionsbytet möttes av en viss förvåning i och med den tidigare OS-centerns ålder.

Nu, samtidigt som ett kanadensiskt nyförvärv presenteras, meddelar Karlstad-klubben att 31-åringen lämnar.

– Vi alla vill rikta ett stort tack till samtliga för deras insatser i vår tröja, säger sportchefen Emma Murén om Löwenhielm, Grace Parker och Nova Ryen som samtliga tackas av.

2025/26 var Färjestads första i SDHL, som nykomling. Det hela slutade i en kvartsfinalförlust och Michelle Löwenhielm stannade på 24 poäng (5+19) över grundserie och slutspel.

Färjestad värvar kanadensiskt: "Passar bra in"

Samtidigt som Färjestad tappar denne rutinerade pjäs, redan efter en säsong, presenteras dock ett nyförvärv. Det handlar om den 23-åriga forwarden Alexis Bedier, från Kanada.

– Lexi är en spelare som passar bra in i vårt sätt att spela och kommer in med en stor dos tävlingsmentalitet. Vi är glada att få hit henne i augusti och hon kommer att få stora möjligheter att utveckla sitt spel ännu mer här tillsammans med laget och vårt ledarteam. Hon är en spelare vi känner att vi kommer få stor nytta av, säger sportchef Emma Murén.

Bedier ansluter från universitetslaget Concordia Stingers med 13 poäng (6+7) på 24 matcher som facit sin senaste säsong.