Luleå förlänger med Ward: "En ynnest"

Matteus Ward förlänger med Luleå. Foto: Bildbyrån

Matteus Ward har sedan han kom till Luleå från Mora 2022 vuxit ut till en av SHL:s bästa målvakter. Totalt har det blivit 114 matcher och i SHL och 31 i SM-slutspel för den fortfarande relativt unge burväktaren. De senaste två säsongerna har han haft bäst räddningsprocent av alla målvakter i slutspelet som spelat åtminstone tio matcher.

Inför onsdagskvällens årsmöte för Luleå Hockey meddelade klubben att man förlänger avtalet med Ward fram till och med säsongen 2029/2030.

- Det känns enormt kul att få skriva ett så långt avtal med en av SHL:s främsta målvakter. Där Matteus förmodligen varit den bästa sett över de två senaste SM-slutspelen. Han är fortfarande en relativt ung målvakt och ambitionen är så klart att han skall kunna fortsätta vara en toppmålvakt för Luleå Hockey i SHL under många år framöver, säger Luleås vice GM Ulf Engman till klubbens hemsida.

- Det var självklart att skriva ett längre kontrakt med Luleå Hockey när jag fick möjligheten att göra det. Jag trivs jättebra här och det känns bra att jag kommer kunna lägga allt fokus på att prestera tillsammans med laget. Det är en ynnest att få spela i den här stan där alla älskar hockey och där vi har den bästa publiken i hela SHL. Förhoppningsvis går vi hela vägen igen och kan skapa nya härliga minnen tillsammans, säger Matteus Ward.