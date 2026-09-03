Axel Sandin Pellikka fick känna på NHL redan under sin första rookiesäsong. Nu får den svenske backtalangen beröm från ligaveteranen Justin Faulk.

Faulk avslutade säsongen i Detroit Red Wings efter att ha trejdats från St Louis Blues vid trade deadline. Anledningen var att förstärka backsidan sedan Sandin-Pellikka hade skickats ner till farmarlaget Grand Rapids Griffins. Trots att Faulk värvades in för att fylla luckan efter den svenska talangen, ser han stor potential i Sandin-Pellikka.

- Han har väldigt mycket talang. Han kan åka skridskor, han kan transportera pucken och han kan skjuta bra, säger Faulk till Mlive.com

Ser potentialen - trots utmaningarna: "Det tar tid"

Sandin-Pellikka hann spela 68 matcher för Detroit innan han skickades ner till farmarlaget Grand Rapids Griffins för slutspel. Offensivt visade den tidigare Skellefteåbacken att han har kvaliteter för NHL, sju mål och 14 assist blev facit under debutsäsongen. Det var framför allt spelet i egen zon som stundtals blev en utmaning.

Faulk menar att det är en naturlig del av utvecklingen för en ung back.

- Det är en tuff liga att komma in i som ung back, och vi har alla varit där. Det tar tid. Han kan inte snappa upp alla tendenser och detaljer direkt. Men när man har den grund han har i form av skridskoåkningen, förmågan, spelförståelsen, passningsspelet och skottet och allt det där, gör det att han kan röra sig lite mer över isen och bli mer bekväm med att spela på det sättet. Men det är svårt, och det var säkert väldigt roligt för honom att få komma in i den här ligan och göra en bra säsong.

Faulk ser sig själv i Sandin-Pellikka

Faulk fortsätter förklara att han ser Sandin-Pellikka i samma situation som han själv var i när han var yngre.

- Jag försökte använda min skridskoåkning lite för att ta mig igenom vissa av mina svårigheter.

Nu hoppas Faulk kunna bidra med sina erfarenheter och förenkla övergången till NHL för de yngre spelare så de kan lära sig av misstagen han själv gjorde som ung.

Sandin-Pellikka har kontrakt med Detroit till 2027/28 och sägs få starta den här säsongen som han avslutade förra, i Grand Rapids Griffins.