Joe Sakic: "Man kan inte vinna utan superstjärnor"

Joe Sakic och Cale Makar.

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Med sitt nya kontrakt på 20,4 miljoner dollar per år blev Cale Makar den best betalde spelaren i NHL genom tiderna. För mindre än ett år sedan band Avalanche även upp forwarden Martin Necas på ett åttaårskontrakt värt 11,5 miljoner dollar per år. Tidigare har klubben dessutom stjärncentern Nathan MacKinnon under ett åttaårskontrakt som ger honom 12,6 miljoner dollar om året.

De tre kontrakten uppgår tillsammans till 44,5 miljoner dollar per år. Det motsvarar 39.2 procent av det beräknade lönetaket på 113,5 miljoner dollar för säsongen 2027/28.

Joe Sakic är inte orolig

Colorado Avalanche legendaren och numera president Joe Sakic är inte orolig över lagets högt betalda stjärnor.

- Man kan inte vinna utan superstjärnor. Man behöver bredd och man behöver att laget spelar riktigt bra vid rätt tidpunkt.

Förra säsongen åkte Avalanche ur Stanley Cup efter att ha förlorat konferensfinalen mot Las Vegas Golden Knights med 4-0 i matcher. Efter att ha skrivit nya långa avtal med sina superstjärnor menar Sakic att de är redo att bygga ett lag som kan gå hela vägen, trots lönetaket.

- För vår organisation innebär det att vi har en spelare som Cale under ett långtidskontrakt, Nathan under kontrakt och Marty under ett långtidskontrakt. Det gör det enklare att fatta beslut kring de andra spelarna. Vi har ett par generationsspelare i Makar och Nathan, och när man har sådana spelare ser man till att de får betalt precis på den nivå de ska. För oss handlar det nu om att bygga laget runt de två, men när man vet vad de kostar blir det mycket enklare att göra det.