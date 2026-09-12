Tedenby klev fram – efter avslöjandet (?)

Mattias Tedenby klev fram efter Erikssons ord.

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– Det är så här vi tänker att vi vill spela från start sen också. Jag har en bra känsla för formationerna och förhoppningsvis kan vi ge dem lite tid att spela ihop sig.

Ovanstående ord kom från HV71:s tränare, Niklas Eriksson, när han under fredagen "avslöjade" att Mattias Tedenby kommer att bli kvar även efter att korttidskontraktet går ut i slutet av nästa vecka. Åtminstone var det en möjlig tolkning Jönköpings-Posten tog upp av kommentaren när den 36-årige profilen tog plats bland tolv forwards under träningen. Det framför både Hampus Eriksson och Noel Skarby.

Idag, i SHL-genrepet mot Djurgårdens IF Hockey, klev också den rutinerade forwarden fram med sitt första mål under försäsongen.

– Det blir ett enormt jubel här inne när Mattias Tedenby gör 3–2. Ja, då ökar väl chanserna ännu mer att han får skriva ett avtal över säsongen med HV71. Han har gjort det så bra när han plockats in fram till seriestart, säger TV4:s kommentator Richard Hermansson i sändningen.

Tedenby hade plockat upp en lös puck, rundat DIF-buren och petat in den mellan benskydden på Magnus Hellberg köksvägen. Ett listigt mål tidigt i den tredje perioden som också var mycket när att bli avgörande i 4–3-matchen.

Nyförvärvet blev OT-hjälte för HV71

Precis som på träningen inför tog Mattias Tedenby plats i en fjärdekedja intill Victor Laz och William Ignberg Nilsson. I övrigt var det dock Aleksi Heponiemi och Jan Mysak som, i första- och tredje-linan som fick jubla under lördagen. Den förstnämnda vid 1–1 tidigt i andra, och den andre vid 2–1 strax innan nästa paus.

Sebastian Hartmann var den som skickade in 2–2 för Djurgården, tätt inpå HV:s 2–1, och med 73 sekunder kvar att spela av tredje kom också en ny kvittering från stockholmarna. Nikolas Brouillard var den som då stoppade Tedenby från att vara hjälte – efter att man plockat ut Hellberg mot en extraspelare.

Väl i förlängningen dröjde det dock inte länge förrän HV71 ändå säkrade segern.

Via en snabb omställning kom Mike Hardman till ett skottläge vid höger tekningscirkel, och hittade nät med ett rappt avslut. Nyförvärvet från Nordamerika blev därmed stor hjälte med sitt första mål i HV-tröjan.

HV71 möter Malmö i SHL-premiären 19 september. Djurgården ställs mot Björklöven samma dag.

HV71 – Djurgården: 4–3 OT (0–1, 2–1, 1–1, 1–0)

HV71: Aleksi Heponiemi, Jan Mysak, Mattias Tedenby, Mike Hardman.

Djurgården: Nils Åman, Sebastian Hartmann, Nikolas Brouillard.