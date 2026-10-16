Efter drömmålet: "Jag inspireras av dem"

Stockselius inspireras av Björck och Frondell. Foto: Bildbyrån/montage

I gårdagens suddenförlust borta mot Brynäs IF stod Theo Stockselius för sitt första SHL-mål när han lurade både försvarare och målvakt innan han enkelt kunde lägga in pucken bakom Erik Källgren.

– Jo, det blev rätt bra nu när man sett det några gånger i efterhand. Det var ett långt byte, Brynäs-spelarna var trötta och jag fick chansen att göra en fin dragning. Jag gick på instinkt, säger Theo Stockselius till klubbens egna kanaler.

Precis som brorsan Lucas i Örebro Hockey har Theo Stockselius nu tagit en ordinarie tröja i SHL. Vägen dit har dock inte varit spikrak. Som 15-åring diagnostiserades han med sköldkörtelcancer och fick genomgå två operationer.

– Jag vet inte hur det är för andra, men jag kanske njuter lite extra av det här. När jag spelar hockey så glömmer jag det som hänt tidigare, men jag vet också att man inte kan ta något för givet. Det gäller verkligen att njuta av här och nu.

Inspireras av Björck och Frondell

Förra året var Viggo Björck och Anton Frondell två spelare som drev Djurgården. Spelare som Stockselius inspireras av och nu vill följa efter.

– Det var inspirerande att se det som Anton Frondell, Viggo Björck och Victor Eklund gjorde förra säsongen. Jag kollade mycket på dem, vad de gjorde, och försöker ta med mig det på min resa.