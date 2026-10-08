Djurgården segrade i Hägglunds arena

Djurgården tog stark seger i Ö-vik. Foto: Jonas Forsberg / BILDBYRÃ N / COP 71 / JR0128

Foto: BILDBYRÃ N

Djurgårdens IF Dam tog en stark bortaseger när man besegrade MoDo Hockey med 5–2 i Hägglunds Arena.

Gästerna fick en flygande start i den första perioden och gick ifrån till en 2–0-ledning efter mål av Barbora Bartakova och Alexa Davis. Tidigt i den andra perioden utökade Tilda Edsman till 3–0 för stockholmarna. MoDo gav dock inte upp utan tog sig tillbaka in i matchen genom två raka mål av Mira Hallin, båda framspelade av Viivi Vainikka.

I den tredje perioden var det återigen Djurgården som tog över. Alexa Davis blev tvåmålsskytt när hon satte 4–2, innan Charlotte Akervik fastställde slutresultatet till 5–2 i spel fem mot tre. Målvakten Pia Dukaric storspelade i Djurgårdskassen och motade 21 av 23 skott.

Efter matchen ligger MoDo Hockey på fjärde plats i SDHL-tabellen med sex poäng, medan Djurgården återfinns på sjätte plats med samma poängantal.

Matchfakta

MoDo Hockey – Djurgårdens IF 2–5 (0–2, 2–1, 0–2)

Första perioden:

0–1 (09.41) Barbora Bartakova (Elsa Åberg), 0–2 (15.42) Alexa Davis (Bianca Willander)

Andra perioden:

0–3 (20.25) Tilda Edsman (Wilma Georgny), 1–3 (35.16) Mira Hallin (Viivi Vainikka), 2–3 (38.39) Mira Hallin (Viivi Vainikka, Sara Stewart)

Tredje perioden:

2–4 (49.09) Alexa Davis (Bianca Willander), 2–5 (55.57) Charlotte Akervik (Barbora Bartakova, Isabelle Leijonhielm), spel i powerplay (PP2)

Skott: 23–11 (8–3, 7–4, 8–4)

Utvisningar: MoDo 3x2 min, Djurgården 1x2 min

Räddningar: MoDo: Tindra Holm 6/11 (54,55%), Djurgården: Pia Dukaric 21/23 (91,30%)

Publik: 176 (Hägglunds Arena)