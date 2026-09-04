Connor Bedard och Anton Frondell under en match i våras. Foto: Bildbyrån

Foto: USA Today Sports

Efter att ha fått känna på NHL-spel under slutet av förra säsongen står den 19-årige svensken inför sin första hela säsong i världens bästa hockeyliga. På 12 matcher med Chicago Blackhawks noterades Anton Frondell för nio poäng, tre mål och sex assist förra säsongen.

Efter en sommar full av träning hemma i Sverige är målet tydligt inför seriestarten.

– Mitt mål för den här säsongen är att hjälpa laget att ta sig till slutspelet. Det är kanske det första steget i vår utvecklingsplan, eftersom vi har missat slutspelet de senaste åren. Sedan får vi se hur långt vi kan gå, det är helt upp till oss, sa Frondell under förra månaden.

Bygger för framtiden

Senast Chicago spelade slutspel var säsongen 2019/20. Sedan dess har många unga spelare tillkommit där Frondell tillsammans med Frank Nazar och storstjärnan Connor Bedard är de viktigaste pusselbitarna. På backsidan har klubben Alex Vlasic och Artyom Levshunov som även dom har samlat på sig NHL erfarenhet de föregående åren.

Chicago har även förstärkt med tung Stanley Cup erfarenhet. Under sommaren återvände den trefaldige mästaren och klubbikonen Patrick Kane på ett tvåårskontrakt, samtidigt som de trejdade till sig Bowen Byram, som även han har en Stanley Cup titel på meritlistan.

Frondell får chansen från början

Chicagos säsong kommer dock starta utan storstjärnan Connor Bedard. 21-åringen har genomfört en operation i axeln och beräknas vara tillbaka i november.

– Han är den viktigaste spelaren i laget, och nu är han skadad, så det är inte roligt. Alla tycker att det är något dåligt, så vi vill att han ska vara tillbaka så snart som möjligt. Jag tror också att alla fans kommer att sakna honom. Så jag har inte tänkt: Åh, det här är bra för mig. Jag vet inte hur tränaren reagerar eller hur de tänker, säger Frondell till NHL.com .

Frondell är en av Chicagos forwards som kan få chansen och fylla luckan medans Bedard är borta.

– Om de vill att jag ska spela där och fylla luckan kommer jag självklart att göra det. Men både spelarna och fansen ser fram emot att han kommer tillbaka, och förhoppningsvis blir det snart.