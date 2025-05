I kväll kommer Sveriges första test i hockey-VM i form av ett rivalmöte med Finland. Klockan 20.20 släpps pucken i Avicii Arena. Hockeysverige.se liverapporterar från tungviktsmötet genom Uffe Bodin, uppbackad av Måns Karlsson, Simon Eld och Martin Jansson på plats i arenan.

Tre Kronor har inlett hockey-VM med två planenliga segrar via 5–0 mot Slovakien och 4–2 mot Österrike. Underhållningsvärdet har inte varit speciellt högt, men svenskarna har gjort vad som förväntas av dem.



Under måndagskvällen kommer man att behöva höja sig både ett och tre snäpp. Då står nämligen rivalen Finland för motståndet i en match som kommer att bli Sveriges första riktiga test i turneringen.



Finland har inlett VM med att besegra Österrike med 2–1 och x–x mot Frankrike. Årets finska upplaga har en stark sista utpost i målvakten Juuse Saros. Nashville Predators-målvakten hade förvisso en tung NHL-säsong, och imponerade inte i 4 Nations Face-Off, men har en tung meritlista. I laget finns även flera SHL-spelare som Emil Larmi (Färjestad), Rasmus Rissanen (Linköping), Robin Salo (Malmö) och Patrik Puistola (Örebro). Dessutom har man fått in några gångbara NHL-förstärkningar i Eeli Tolvanen (Seattle), Teuvo Teräväinen (Chicago) och Timråfostrade Juuso Pärssinen (New York Rangers).



Tre Kronor går in som knappa favoriter, men som vi vet blir det nästan alltid jämna matcher mellan Sverige och Finland. Både VM-kvartsfinalen i fjol och mötet i 4 Nations Face-Off i februari slutade med förlängningar.

Liverapportering: Sverige – Finland i hockey-VM