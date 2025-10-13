Nattsvart för Dahlins Buffalo – förlorade igen

Seger för Colorado med 3–1 mot Buffalo

Nathan MacKinnon tvåmålsskytt för Colorado

Cale Makar avgjorde för Colorado

Colorado vann mötet med Buffalo borta med 3–1 (1–1, 2–0, 0–0) på måndagen i NHL.

Första perioden var jämn. Colorado inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Nathan MacKinnon efter 3.24, men Buffalo kvitterade genom Tage Thompson efter 16.32. I andra perioden var det Colorado som dominerade och gick från 1–1 till 1–3 genom mål av Cale Makar och Nathan MacKinnon. I tredje perioden höll Colorado i sin 3–1-ledning och vann.

När lagen senast möttes blev det seger för Colorado med 6–5.

Lagen spelar mot varandra igen den 14 november i Ball Arena.

Buffalo tar sig an Ottawa i nästa match hemma torsdag 16 oktober 01.00. Colorado möter Columbus borta fredag 17 oktober 01.00.

Buffalo–Colorado 1–3 (1–1, 0–2, 0–0)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 0–1 (3.24) Nathan MacKinnon (Martin Necas, Brent Burns), 1–1 (16.32) Tage Thompson (Alex Tuch, Rasmus Dahlin).

Andra perioden: 1–2 (24.37) Cale Makar (Valerij Nitjusjkin), 1–3 (31.26) Nathan MacKinnon (Martin Necas, Cale Makar).

Nästa match:

Buffalo: Ottawa Senators, hemma, 16 oktober

Colorado: Columbus Blue Jackets, borta, 17 oktober