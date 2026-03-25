Leksand har ånyo åkt ur landets högsta serie.

OS och VM-guldmedaljören, Tommy Salo, jobbade tidigare som sportchef i klubben – och var med om att ta upp klubben till SHL 2013. Som krönikör åt hockeysverige.se ger han nu sin syn på Dala-lagets säsong, kvalspelet och framtid.



Om jag ser till hela Leksands säsong så ville Johan Hedberg spela med fart redan från början av serien och efter det har inte laget kunnat ställa om. Det jag sett brustit mest under säsongen är att man inte gjort mål framåt på det sättet som behövts på den här nivån.



Leksand har gjort av med väldigt mycket energi i spelet under 52 omgångar och det har visat sig att man inte orkade köra hela vägen på det sättet Johan ville. Just innan kvalet och efter landslagsuppehållet blev det ändå en förändring i spelet och det såg betydligt stabilare ut, men när kvalet kom var tanken tom igen. Jag tror att det handlade om mycket nerver och söndagsmatchen som Leksand förlorade med 3-1. Den var den avgörande.



En annan avgörande faktor inför kvalet var att HV71 vann sin sista match innan kvalet mot Brynäs borta i ”sudden”. I och med det fick dom hemmaplansfördel. Hade Leksand fått börja hemma tror jag att det hade sett lite annorlunda ut och man hade faktiskt haft en liten fördel. Nu fick man jaga efter två förluster borta samtidigt som HV71 kunde spela en enkel hockey med ett starkt försvarsspel där Leksand, som sagt var, inte hade energin och spetsen offensivt. Så här efteråt kan det varit så att man åkte på just matchen mot Brynäs som HV71vann och då fick första två matcherna hemma.

Man har inte fått ut det bästa av truppen

Nu körde Johan Hedberg Filip Larsson i samtliga fyra kvalmatcher och Filip är bra. Eller rättare sagt är båda målvakterna bra. Inget snack om den saken och att Leksand åker ur SHL är inte målvakternas fel. Där finns det inget att tvivla på över huvud taget. Men man måste göra mål framåt också. Fem mål på fyra matcher, då är det svårt att vinna en sådan här tuff serie.

Nu har Leksand haft en för tunn trupp offensivt hela säsongen, men jag tycker ändå att det är hela laget som måste prestera. Det kan inte bara vara en spelare hit och dit som måste upp. Jag kan absolut inte säga att det skulle vara någon enskild spelare jag är besviken på i kvalet utan jag säger det igen, att Johan ville ha fart i början av säsongen och sedan skulle man lägga om spelet i slutet, det funkar inte så.



Om jag ser till den trupp Leksand hade att jobba med den här säsongen tycker jag att det är bra spelare jämfört med andra lagen. Till saken hör att man faktiskt slagit alla bästa lagen i SHL, så truppen har det absolut inte varit fel, men man har inte fått ut det bästa av den.

Tveksam till Hedbergs roll

Nu förlorar Leksand runt 50 miljoner om jag förstått det rätt. Klart att det är jobbigt, men det är självklart att Leksand kommer vara ett lag för toppen i Hockeyallsvenskan. Jag tror med stor säkerhet att dom kommer gå upp till SHL igen inom två, tre år. Jag tror inte heller att det här kommer betyda några problem för samhället och folket i Leksand. Absolut inte. Det är mer att man måste ta sig tillbaka inom ett treårsperspektiv. Leksand har stora företag som är med och stöttar klubben samtidigt som jag faktiskt inte tycker att Hockeyallsvenskan är så bra.



Dessutom har Leksand en grym ungdomsverksamhet. Samma sak var det då jag var där. Det kommer upp nya spelare hela tiden och som går till NHL, så verksamheten Leksand har är bra. Passa på att plocka upp unga killar till A-laget för det är genom Hockeyallsvenskan dom här killarna ska gå för att fortsätta utvecklas. Jag tänker på Zaki Crookes, Rocky Langvardt, Andro Kaderli, Tinus Luc Koblar, August Lissel, Viktor Lidén, Jonas Lagerberg Hoen, Viggo Tamm med flera.

Sedan har vi tränarfrågan, om Johan ska leda laget även kommande säsong. Det tycker jag att han absolut kan göra, men samtidigt är jag tveksam till att han ska vara i just den rollen. Johan är en bra kille och alltihop, men kanske att han skulle passa bättre som assisterande för han är en skön kille och jag tror att killarna gillar honom.

Det är dags för honom att få chansen

Ska jag vara helt ärlig vill jag se min kompis, Micke Karlberg, som coach i Leksand. Han har känsla för Leksand, är en bra kille och omtyckt. Det är dags för honom att få chansen i ett svenskt lag som headcoach. Mikael Karlberg, Johan Hedberg och Mattias Ritola skulle vara en jättebra trio. Även Jesper Ollas. Alla fyra har en känsla för Leksand och väldigt hockeykunniga. Jag tycker också att ”Jeppe” är rätt person att fortsatt vara sportchef i Leksand.



Nu har det varit cirkus kring Leksands ekonomi och det känns som det varit så hela tiden. Lite konstigt med tidigare V.d, Andreas Hedbom, och pengarna. Man måste ha lite bättre koll på pengarna eftersom Leksands IF är ett företag. Uppenbart att det är något som inte stämmer. Nu får Leksand börja titta framåt – igen. Tyvärr är det så man får se det när det gäller ekonomin. Reda ut och se möjligheterna framåt. Inte gå i samma ekonomiska fällor igen.



Leksand har såklart betytt och betyder mycket för mig. När nu Leksand fått lämna känns det verkligen tråkigt på riktigt. 50 miljoner minus, men som sagt var, jag tror att man går upp igen inom tre år. Bygg nu från grunden, lyft upp juniorer och ta in fräscht folk så ska det vara lugnt och ordna sig.

