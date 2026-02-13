Tre Kronors OS-möte med Finland blev en besvikelse. Förlust med 4-1 och en prestation som inte övertygade.

Tommy Salo är hockeysverige.se:s hockeykrönikör under spelen och ger sina tankar.

Tommy Salo menar att Jacob Markström borde få chansen mot Slovakien. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Slarvigt spel var det som personifierade den här matchen. Tappade puckar på fel ställen, felpassningar och Filip (Gustavsson) borde haft två av målen. Det var framför allt i tredje perioden som det såg ut som dom försökte trycka på lite. Man fick också några powerplay i tredje perioden utan att få in pucken. Sverige hade flera chanser att sätta dit puckarna, men jag upplevde var ett slarvigt spel genom hela matchen.

Varför det såg ut så med många skickliga spelare i laget är såklart svårt att svara på. Okej, det var match klockan tolv, vilket är lite tidigt, vilket såklart gällde båda lagen. Sedan upplevde jag att isen inte verkade vara så bra. Pucken studsade mycket för båda lagen, vilket också gjorde att det blev mycket tapp.

”Förstår inte varför Filip Forsberg ska vara utanför”

Jag förväntade mig en match med mycket fysiskt spel och det blev bättre, men det var faktiskt trevande och såg mer ut som en landskamp.

Filip Forsberg började som 13:e forward igen, men idag fick han mer och mer istid under matchens gång. Det händer alltid saker då Filip är där ute och han gjorde det bra då han fick spela mera minuter. För mig borde han vara given i fyra kedjor. Han är den svensk som gjort flest mål i NHL. Då förstår jag inte varför han ska vara utanför.

Jag som alla andra är såklart imponerad av Rasmus Dahlin. Han är grym och dansar med pucken. Spelskicklig, bra passningar, bra skott och följer med upp i spelet. Väldigt komplett, vilket han visade mot Finland.

Får Jacob Markström chansen mot Slovakien? Foto: Ronnie Rönnkvist

Tommy Salo om Tre Kronors målvaktsval

Sam Hallam valde att starta med Filip Gustavsson även idag. Första skottet tycker jag att han skulle ha. Andra rullade lite snöpligt över honom efter en styrning. Tredje målet hade han ingenting att säga till på. Han gjorde några bra räddningar i tredje perioden och gav ändå laget chansen att komma i kapp. Han räddade bland annat något friläge och gjorde någon bra plock i boxplay. Lite lätta mål var det ändå. Jag skulle inte bli förvånad om man byter målvakt till matchen imorgon. Sedan får vi se om Jacob Markström kommer se stabilare ut.

Juuse Saros, Finlands målvakt, spelade jättebra idag. Jag är inte så förtjust i honom annars, men idag lyckades han med många bra och viktiga räddningar. Han var snabb i sidled, men jag tycker också att svenska spelarna gjorde honom ganska bra.

Jag följde matchen på en restaurang i Karlstad som hade bjudit in gäster. Nu var det en tidig match, klockan tolv en fredag. Folk jobbade fortfarande så det blev aldrig den här häftiga känslan som det annars kan vara kring en match mellan Sverige och Finland. Speciellt om den gått senare eller en lördag. Det var inte jättelivat och när Finland gjorde mål blev det knäpptyst.

Imorgon väntar Slovakien som vann över Finland. Jag såg den matchen och det var mycket fram och tillbaka hockey. Kanske inte den hockey Sverige ska spela mot Slovakien. Framför allt inte bjuda Slovakien på gratischanser från ingenstans som man gjorde idag. Sedan vill jag att Sam Hallam sätter in Markström ser ut för att hålla två målvakter igång.

Source: Jacob Markström @ Elite Prospects