Johansson: De visade vägen för hela laget

Vinst över Tyskland i den viktiga premiären i OS 2026. Dessutom en ganska klar sådan med 4–1. Hockeysverige.se’s krönikör, Sophie Johansson, ger här sin analys av trepoängaren.

Nycklarna bakom segern: ”Växte in i det”

Det kan förbättras: ”Då blir det ännu viktigare”

Slår fast: Sverige kniper förstaplatsen.

Sophie Johansson skriver om OS-premiären mellan Sverige och Tyskland. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån/Carl Sandin.

Som helhet tycker jag den här matchen var positiv och en bra premiär. Det såg ut som att tjejerna kom in med lite OS-nerver i första perioden, men spelade sedan in sig i matchen.

Det finns också många bra saker att ta med sig från den här premiären. Jag tycker att det var fart under skridskorna, spelarna gick in i närkamperna. Tjejerna kom också in framför mål och visade att man verkligen ville göra mål, vilket laget ibland haft svårt för. Nu tog man verkligen dom här tuffa kamperna framför målet, vilket var kul att se.