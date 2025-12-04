RÖNNKVIST: SDE är Stockholms bästa lag

”Någonting har hänt med SDE sedan Peter Elander och även Per Ljusteräng kommit in”, menar hockeysverige.se’s Ronnie Rönnkvist efter att klubben, för första gången någonsin, fått fyra spelare uttagna i en landslagstrupp.

Har fått bygga om helt: ”Starka kandidater att gå hela vägen”

Nyckeln bakom lyftet: ”Byggt från rätt håll”

Fyra historiska spelare i Damkronorna: ”Stockholms bästa lag”

Har SDE äntligen hittat rätt?

När jag ögnar igenom SDE:s historia på eliteprospects.com kan jag läsa mig till att man haft 96 svenska spelare genom åren. Men också – 29 spelare från Kanada, 9 från USA, 9 från Tjeckien, 7 från Nederländerna, 5 från Norge, 5 från Ungern, 3 från Finland, 2 från Tyskland, 2 från Storbritannien, 2 från Österrike och en var från Schweiz, Slovenien, Polen, Italien och Frankrike. Milt sagt en främlingslegion.

Men någonting har hänt med SDE sedan Peter Elander och även Per Ljusteräng kommit in. Något spännande.

Först ska vi nämna att SDE tidigare gick under klubben Ormsta. För att sedan kliva in i SDE. Alltså Stocksund, Danderyd, Enebyberg. Vi pratar alltså inte om en klubb där det varje säsongs omsätts en rad kronor som gjort att man har bästa förutsättningarna i hela SDHL. Ni som har varit i Enebybergs Ishall vet. Men samtidigt andas hallen andas hockey. Tråkigt bara att folket i Täby med omnejd tar sig till hallen när SDE har match. Publiksiffrorna i hemmahallen är svaga för att inte säga usla. Senaste matchen, mot HV71, masade sig bara 49 personer dit.

Per Ljusteräng. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Peter Elander klev in i SDE under förra säsongen och tog laget till en sensationell semifinal. Detta efter att man tagit sig till kvartsfinal fem säsonger i rad. Innan det handlade det om att via kval hålla hjälmarna ovanför isytan. Det vill säga hålla sig kvar i SDHL.

Efter förra säsongen tappade SDE erfarna Julia Johansson och Lovisa Berndtsson som båda lagt av, men också Michelle Löwenhielm, Emma Bergesen, Lotti Odnoga, Emily Nix, Mimmi Gill med flera. Med andra ord många bärande spelare. SDE har då fått bygga upp ett nästan helt nytt lag. Och då till ett lag som idag är starka kandidater att gå hela vägen. Jag menar verkligen hela vägen.

SDE har lagt mycket krut på att få in starka defensiva kort. Byggt från rätt håll som sportchefer och tränare brukar uttrycka det. Sedan tidigare hade man dessutom Kaylegh Hamers och Ella Sköldebäck. Nu har SDE kryddat bakre leden med Hilda Ljungberg, Dominika Lásková, Alva Johnsson, Josefine Holmgren och Jessica Adolfsson. Kanske att det är starkaste backuppsättningen i hela SDHL tillsammans med Frölunda och Luleå. Kanske även Brynäs kan vara med där och konkurrera.

Inte nog med det. Värvningen av centern, Gabrielle David, har varit ett lyckokast. 13 mål och totalt 29 poäng på 24 matcher. Från Toronto plockade SDE Samantha Cogan. Tio mål och totalt 28 poäng på 22 matcher. Tereza Pištěková från Djurgården. Sex mål och totalt 20 poäng på 23 matcher. Och så vidare. Dessutom kommer tidigare Djurgårdsspelaren som förra säsongen spelade för Toronto, Anneke Rankila, nu in i laget.

Lägg därtill att SDE har Lisa Johansson som kanske är hela SDHL:s mest erfarna spelare. En ovärderlig spelare att ha i sitt lag. Och med värvningen av Emma Söderberg har SDE ligans starkaste målvaktspar i henne och Kassidy Sauvé.

Jessica Adolfsson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Fyra spelare i Damkronorna för första gången

Det ovan nämnda är såklart en intressant och spännande sak, men det har aldrig tidigare hänt (inte vad jag har kunnat hitta i alla fall) att SDE haft fyra spelare med i Damkronorna/Tre Kronor Dam (kallade vad ni vill, men Sveriges landslag är det oavsett). När Förbundskaptenen, Ulf Lundberg tog ut sin trupp till Finlandsturneringen fanns Emma Söderberg, Josefine Holmgren, Ella Sköldebäck och Lisa Johansson med. Då borde även Jessica Adolfsson också vara ett spännande namn för Uffe Lundberg nu då hon återvänt från ett misslyckat äventyr i Ottawa. Fyra svenska spelare – visserligen ditvärvade, men ändå kul även om jag vet att den gode Peter Elander inte bryr sig om vilken nationalitet spelarna i hans lag har.

Serieledande Luleå då? Jo, man har ungefär noll spelare med. Näst mest har faktiskt Ohio State University, MoDo och Frölunda med tre spelare var.

Visserligen ligger SDE ”bara” fyra, men laget radar just nu upp segrar. HV71 6-2, Frölunda 4-2, HV71 4-1, Djurgården 3-2 och Skellefteå 5-4. Hur långt kan det här räcka? Jag tror inte det laget som får möta SDE i kvartsfinal och inte heller eventuella semifinalmotståndare ser fram mot det. Kul också att den lilla klubben kan mäta sig med storklubbarna. Det är ju faktiskt också så att SDE är Stockholms bästa lag.

Source: SDE HF @ Elite Prospects